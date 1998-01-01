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Российских туристов просят проявлять осторожность после землетрясения в Японии/ МИД РФ предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Грузии/ Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив об ограблении

Российских туристов просят проявлять осторожность после землетрясения в Японии

Около 350 человек пострадали в результате землетрясения на западе Японии, сообщает сегодня телеканал Эн-Эйч-Кей. Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло около 08:00 по местному времени (02:00 мск).

Землетрясение привело к гибели трех человек. Девятилетняя девочка погибла по пути в школу, когда на нее рухнула стена, 80-летний мужчина умер по пути на волонтерскую работу, еще один 85-летний мужчина — в результате падения полки с книгами.

Землетрясение спровоцировало три пожара, в 100 тыс. домов наблюдаются проблемы с газом и водой. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись от землетрясения в эвакуационных центрах.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает, что существует возможность другого крупного землетрясения. Газета "Асахи симбун" со ссылкой на метеорологическое агентство сообщает, что жителей Осаки и соседних префектур предупредили, что в ближайшую неделю они могут ощутить повторные толчки.

Посольство РФ в Японии, а также генконсульство в г. Осака рекомендовали российским гражданам соблюдать повышенные меры осмотрительности, в том числе внимательно относиться к соответствующим официальным сообщениям и рекомендациям японской стороны. При необходимости им предлагают обратиться в любое из российских консульских учреждений на территории Японии.

МИД РФ предупредил о сильных дождях и подтоплениях в Грузии

Затруднения движения на трассах и подтопления в жилом секторе зафиксированы в Грузии в связи с сильными дождями, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Грузия – в некоторых западных и восточных районах страны из-за сильных дождей вышли из берегов реки, отмечаются оползни; движение транспорта на трассах затруднено, подтоплены жилые дома", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Сильный ливень, град и ветер в ночь на воскресенье создали серьезные проблемы в ряде регионов Грузии, где вышедшие из берегов реки и селевые потоки повредили дороги, подтопили первые этажи домов, дворы и приусадебные участки местных жителей.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, работать по ликвидации последствий стихии пришлось как на западе, в частности, в регионе Гурии, так и на востоке страны — в регионах Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли и Кахетии.

Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив об ограблении

Английский турист обманул полицию в Болгарии, сообщив, что его ограбили на пляже курорта Солнечный берег, сообщает газета Burgas News.

«Турист из Великобритании прибыл на отдых в Болгарию и спустя несколько дней подал заявление в полицию о краже на курорте Солнечный берег сумки с водоустойчивым фотоаппаратом и денежной сумы в размере 670 левов (около $400). Сообщение об ограблении оказалось ложью», — пишет издание.

По данным газеты, туриста разоблачили пограничники аэропорта Бургаса, которые проверили багаж туриста при выезде из страны и обнаружили якобы украденные вещи. По факту инцидента ведется расследование.

Подобный случай ранее произошел еще с одним британским туристом в Таиланде, - сообщает «Интерфакс». Как сообщает газета Sun, он обратился в полицию на острове Ко-Самуй с заявлением, что на него напали трое местных жителей с ножом и отобрали MacBook.

Однако полицейское расследование показало, что на британца никто не нападал и он хотел получить выплату по туристической страховке за ноутбук, утерянный в Англии.

/TOURBUS.RU



