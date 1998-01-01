Новости «Саратовские авиалинии» прекратили последнюю попытку вернуться на рынок Эксперты комментируют отзыв владельцем перевозчика заявки на получение нового сертификата эксплуатанта

По информации местных СМИ, в конце минувшей недели «Саратовские авиалинии» отозвали свою заявку на получение нового сертификата эксплуатанта. По словам источника в компании, рассматривающий заявку замглавы Росавиации Олег Клим, «просто перестал выходить на связь». В итоге 12 июня лизингодатель расторг с саратовским перевозчиком договор лизинга самолетов Embraer 195 и авиакомпания была вынуждена отозвать свою заявку. «Глава Росавиации Александр Нерадько прекрасно понимает, что получить пять новых судов в течение 10 дней невозможно. В итоге заручившись гарантиями, что мы будем выплачивать все деньги за проданные билеты, заработную плату, компенсации и пособия, он просто нас обманул», – цитируют СМИ владельца авиакомпании Аркадия Евстафьева. Напомним, что в мае по результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика. После этого владелец "Саратовских авиалиний" Аркадий Евстафьев подал заявку в Росавиацию на создание новой авиакомпании со старым брендом. "30 мая в рамках заседания штаба акционер АО "Саратовские авиалинии" Аркадий Евстафьев сделал заявление относительно своих планов по созданию нового авиаперевозчика с организацией на новом уровне, прежде всего, лётной работы и безопасности полетов, в том числе, с целью сохранения трудового коллектива и обеспечения занятости населения. Работа в этом направлении началась. Так, в Росавиацию уже поступила заявка на получение сертификата эксплуатанта с прежним названием авиакомпании — "Саратовские авиалинии", — сообщили тогда в Минтрансе. В соответствии с федеральными авиационными правилами Росавиация в течение 60 дней должна была рассмотреть заявку и дать заключение. Однако уже 9 июня г-н Нерадько невысоко оценил шансы авиакомпании «Саратовские авиалинии» получить новый сертификат эксплуатанта. «В этой заявке присутствуют все те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании. Тот же самый руководящий персонал, хотя мы договаривались с собственником авиакомпании, что заявка будет предусматривать эксплуатацию новых типов воздушных судов», – заявил глава Росавиации в ходе осмотра строительства нового аэропорта «Гагарин» в Саратове. По словам главы ведомства, «в Росавиации заинтересованы в развитии региональной авиации, появлении новых региональных авиакомпаний. Но выходить с тем же багажом, который мы видели, с теми же недостатками в области обеспечения безопасности полетов, на мой взгляд, несерьезно». Комментируя решение перевозчика не возобновлять процедуру оформления лицензии, Борис Рыбак, генеральный директор компании «Инфомост», заявил нашему порталу: «Когда случаются трагедии, особенно таких масштабов, как крушение Ан-148, регулятор начинается пристально следить за деятельностью компании. Нужно понимать, что система защиты от плохой работы авиакомпаний у нас многоступенчатая, поэтому процесс этот – продолжительный. От авиакомпаний, прежде всего, требуется беспрекословное выполнение всех предписаний регуляторов – у нас их несколько: национальный и международный, а также иные. Только выполнив все требования и предписания, авиакомпания может продолжить свою работу». Между тем, регулярные рейсы «Саратовских авиалиний» разбирают компании-конкуренты. Так, как сообщается в пресс-релизе авиакомпании "РусЛайн", регулярные рейсы Москва — Саратов — Москва авиакомпания начала выполнять с 7 июня шесть раз в неделю на самолетах Bombardier CRJ-100/200. S7 Airlines начала полеты по этому же маршруту с 8 июня. Рейсы выполняются ежедневно на лайнере Embraer 170. Кроме того, местная авиакомпания "Сириус-Аэро" с конца июня по сентябрь этого года будет осуществлять рейсы из аэропорта "Калуга" в города Крыма вместо "Саратовских авиалиний". В парке перевозчика - самолеты Ту-134 и BAe-125. В то же время чартерных рейсов по туристическим маршрутам в этом сезоне из Саратова не будет, а возобновятся они в лучшем случае через год - после открытия нового аэропорта «Гагарин». /TOURBUS.RU

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