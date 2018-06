Новости Royal Caribbean покупает половину Silversea Cruises Две крупные мировые круизные компании решили объединить свои усилия в развитии морских путешествий экстра-класса

Компании Royal Caribbean Cruises Ltd и Silversea, объявили о соглашении, в рамках которого RCL приобретет долю в Silversea Cruises, тем объединив компании в рамках долгосрочного партнерства в области роскошных круизов. Согласно условиям соглашения, Royal Caribbean приобретет 66,7% акций Silversea Cruises исходя из стоимости компании, которая сегодня оценивается порядка в $ 2 млрд. Стоимость приобретаемого пакета акций составляет около $1 млрд. RCL планирует финансировать покупку заемными средствами. Кроме того, перед руководством Silversea поставлена задача добиться максимального синергетического эффекта от сделки. «Silversea - признанный лидер и жемчужина индустрии роскошных и экспедиционных круизов. Очевидно, что эти два ключевых сегмента в перспективе будут только расти», - рассказал Ричард Д. Файн, председатель совета директоров и исполнительный директор Royal Caribbean Cruises Ltd. - «Объединение наших компаний откроет экстраординарные возможности для увеличения доходов и расширения продуктовой линейки». Г-н Файн добавил: «Мы с гордостью приветствуем Манфреди Лефевра, дальновидного руководителя, чьи высокие стандарты и инновационные идеи мы глубоко уважаем. Манфреди останется главой Silversea, продолжая управлять компанией в долгосрочной перспективе». «Данное партнерство будет способствовать процветанию компании, основанной еще моим отцом», - поделился г-н Лефевр. - «Мы с Ричардом всегда были родственными душами, и сейчас мы разделяем единые ценности и готовы предложить все лучшее нашим гостям. Партнерство откроет перед Silversea возможность ускорить темпы развития, оставаясь лидером в сегменте роскошных круизов и экспедиций». Стратегическое обоснование партнерства заключается в следующем: ∙ Наращивание присутствия в нише роскошных круизов и экспедиций более высокими темпами, нежели чем Silversea могла бы достичь независимо; ∙ Диверсификация портфеля Royal Caribbean и увеличение экспедиционного сегмента за счет добавления ультра-роскошного бренда; ∙ Использование глобального присутствия компаний для стимулирования спроса и расширения возможностей для отдыха и количества круизных направлений, доступных для гостей обеих компаний; ∙ Значительный синергетический эффект, связанный с цепочками поставок, покупательной способностью и другими эффектами масштабного присутствия на глобальном рынке. Г-н Лефевр убежден, что его инвестиционный пакет значительно увеличит свою капитализацию по итогам этого долгосрочного партнерства. Royal Caribbean скорректировало прогнозы на 2018 год и ожидает прибыль в размере от 8,70 долларов США до 8,90 долларов на акцию. Закрытие сделки ожидается в конце года при условии одобрения регулирующих органов. Отметим, что Silversea Cruises, возглавляемая Манфреди Лефевром Д’Овидио, известна своим новаторским подходом в сегменте ультра роскошных круизов. К услугам путешественников только сьюты и богатый выбор услуг на борту уютных лайнеров Silver Cloud, Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit и Silver Muse. Экспедиционные маршруты, выполняемые на лайнерах Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer и Silver Cloud, который войдет в экспедиционную флотилию в 2018 году, охватывают все семь континентов и около тысячи направлений по всему миру от Средиземноморья до Карибского бассейна и обоих полюсов Земли. В свою очередь Royal Caribbean Cruises Ltd. Владеет глобальными брендами: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Azamara Club Cruises. Компании также принадлежат 50% совместного предприятия немецкого бренда TUI Cruises, 49 % акций испанского бренда Pullmantur и 36% китайского бренда Sky Sea Cruises. В общей сложности эти бренды эксплуатируют 50 собственных кораблей и 12 зафрахтованных, которые обслуживают около 540 направлений на всех семи континентах. /TOURBUS.RU Еще больше новостей круизного рынка в России и мире



