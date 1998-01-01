Банкротство Polar Tour поставило вопрос о будущем «туркомпаний-перекупщиков»

У крупных туроператоров есть около двух тысяч частично оплаченных и неоплаченных заявок от юрлиц группы компаний Polar Tour, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу.

Напомним, что в четверг вечером компания-субагент Polar Tour (в ряде случаев представлявшаяся туроператором) в четверг объявил о невозможности исполнять обязательства по договорам с 15 июня. Компания предложила партнерам для решения вопроса об оплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15 июня и далее, обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую.

По информации АТОР, в частности, несколько заявок от Polar Tour сейчас есть у туроператора "Интурист", большая часть из которых оплачена полностью. Также заявки есть у Coral Travel, Sunmar, Anex Tour, Pegas Touristik и других туроператоров – в этих компаниях туры путешественников, уже вылетевших на отдых, были оплачены.

"Что касается частично оплаченных заявок, то большинство туроператоров сообщили о готовности принимать доплаты и подтверждать забронированные туры. Например, в "Интуристе" по частично оплаченным заявкам возможно как произвести доплату, так и вернуть внесенные деньги без удержания фактически понесенных расходов", — уточнили в ассоциации.

По данным АТОР, еще около тысячи заявок полностью не оплачены. Неоплаченные бронирования туроператоры обычно "держат" до трех дней. Если этот срок не истек, туристы или агентства все еще могут полностью оплатить тур.

Ростуризм в свою очередь получил в пятницу около 30 звонков от партнеров и клиентов компании Polar Tour, сообщила начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия.

Г-жа Арахамия напомнила, что остановившая деятельность компания работала как агентство, через которое бронировали туры у туроператоров другие агентства.

"Такая схема действует, хотя и не должна работать. Так как законодательно урегулированы взаимоотношения всех участников рынка, даже утверждена форма договора. Скорее всего, это делается, чтобы сэкономить. Polar Tour – посредническая компания, но в договоре с туристом об этом ничего не сказано. И вообще не говорится, кто туроператор, какие у него фингарантии и т.п., как должно быть в договоре. Просто пишется "принимающая сторона". У туристов на руках просто чеки, ни договора, ничего. Как люди работают, непонятно", — подчеркнула она.

Изо Арахамия подчеркнула, что агентства взяли на себя риски, сотрудничая с Polar Tour.

"Понятно, что турагентства рисковали и все риски взяли на себя. Если деньги не дошли до туроператора, он не отправит туристов на отдых. Если дошли, должен отправить. По тем, кого не отправят, агентствам придется судиться с Polar Tour, чтобы получить деньги, но это займет месяцы", — добавила представитель Ростуризма.

По ее словам, сейчас агентствам придется в индивидуальном порядке решать вопросы с туристами – перенести их туры, заменить, возможно, доплатить свои деньги.

"Polar Tour использовал крайне порочную схему микрофинансовой пирамиды, это не туроператор, а перекупщик. На рынке есть еще несколько подобных перекупщиков, которые закончат также", — считает директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует «Интерфакс».

«Polar Tour не был значимым игроком на рынке за пределами Москвы. Компания предлагала турагентам цены ниже на 1-2%, чем туроператоры, а комиссию – на 1-2% выше. Однако, в конечном счете, выгода оказалась квазивыгодой", — добавил эксперт.

Генеральный директор "Сети магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов также отметил, что не видит будущего для компаний, подобных Polar Tour.

"Я считаю, что у таких компаний вообще нет перспектив, эта модель мне всегда казалась недееспособной. Они перепродавали продукт туроператоров агентам – и те покупали, потому это было на 1-2% выгоднее. Мы с ними не работали", — сказал он.

На этом фоне АТОР подготовил ряд д рекомендаций для туристов, турагентов и туроператоров, пострадавших от прекращения деятельности группы компаний Polar Tour.

Так, туристам в АТОР посоветовали внимательно прочитать свой договор, выяснить, у какого туроператора был забронирован тур. Затем в агентстве, с которым был заключен договор, или напрямую у туроператора выяснить, был ли оплачен тур и в каком размере. Для этого нужен номер бронирования.

В АТОР отметили, что если тур был полностью оплачен туроператору, поводов для беспокойства нет, ответственность возьмет на себя туроператор. Если тур оплачен частично, то туроператор и турагент должны предложить варианты решения проблемы: произвести доплату, сократить сроки тура, изменить место отдыха.

Если тур полностью не оплачен туроператору, то потребуется новая заявка на тур и повторная его оплата.

Турагентам в АТОР посоветовали оперативно связаться с туроператором и, по возможности, с представителями Polar Tour для выяснения информации по турам и произведенным оплатам. Полученную информацию необходимо оперативно передать туристам и предложить им все возможные варианты сохранения отдыха.

Наконец, туроператорам в ассоциации рекомендовали согласовать возможность и порядок оплаты (доплаты) за туры от субагентов Polar Tour или их туристов и определить порядок выдачи документов туристам по оплаченным турам, минуя компанию Polar Tour.

/TOURBUS.RU