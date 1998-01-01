Новости Петербургский Никольский рынок превратился в гостиничный симбиоз «Никольские ряды» рядом с Мариинским театром теперь займут Meininger Hotel, Holiday Inn Express и Hard Rock Сafe

Возрождение в новом качестве бывшего Никольского рынка, расположенного в пяти минутах ходьбы от Мариинского театра и совсем рядом со знаменитым Семимостьем, заняло восемь лет и потребовало многомиллиардных инвестиций. Однако цель все же достигнута: гибридный отель Meininger Hotel Saint Petersburg Nikolsky уже открыт и принимает постояльцев, «четверка» распахнет двери в июле, а в дополнение к ним в комплексе появится Hard Rock Сafe. История этого здания типична: после 1917-го его заняло производственное предприятие, выпускавшее эмалированную посуду. А когда оно съехало, здание стало быстро разрушаться. Однако еще в 2010-м, в бытность губернатором Петербурга Валентины Матвиенко, комплекс выкупило ЗАО «Никольские ряды», намеревавшееся в 2013-м открыть отель бренда Crown Plaza. Сделать этого не получилось и, сократив объем инвестиций вдвое (до 3 млрд рублей) и поменяв отельную ориентацию, инициатор реконструкции здания площадью в 33 тыс. кв. м решил завершить работы к началу ЧМ-2108. Правда, и эти планы реализовать удалось только частично: в конце мая 2018-го открылся лишь занимающий меньшую часть площади Meininger Hotel Saint Petersburg Nikolsky (158 номеров). Причем гостиница, управляемая впервые начавшей работу в Петербурге немецкой группой компаний Meininger, гибридного типа: в ней имеются как обычные стандартные номера на двоих, так и общие, рассчитанные на 4-6 взрослых. Что касается занимающего большую часть бывшего Никольского рынка отеля Holiday Inn Express (работает под управлением InterContinental Hotels Group), он будет запущен в работу в начале июля, а в его состав включены 244 номера, обладающие всем необходимым для подтверждения статуса гостиницы уровня 4*. Кроме двух объектов размещения, которые займут в целом примерно 90% площадей, здесь же появятся культовое Hard Rock Cafe, а также несколько сувенирных магазинов и, возможно, какие-либо «тусовочные» пространства. По данным Maris | Part of the CBRE Affiliate Network, реконструкция исторических зданий под гостиничную функцию в Петербурге очень популярна. «В настоящее время 41% качественного номерного фонда петербургских отелей располагается в зданиях с историей, реконструированных и приспособленных под современные нужды, – отмечают в компании. – Причем из открывшихся уже в 2018 году в Петербурге 7 новых отелей категории 3 и 4* с общим номерным фондом чуть менее тысячи комнат все полностью или частично находятся в реконструированных зданиях». Как считают эксперты, именно гибридный формат, ориентированный на гостей самого разного уровня достатка и вкусов, как раз и пользуется сейчас особым спросом. «Бюджетный, но при этом современный формат отеля для Петербурга актуален как никогда, - считает управляющий отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. – Успеху может способствовать и расположение в тихом центре». Причем близость Мариинского театра и Консерватории, а также ряда других известных учреждений культуры (в частности, Новой Голландии) будет способствовать формированию в этом районе новой точки притяжения для туристов, склонных к осознанному выбору места размещения. «Да, хороших современных и при этом недорогих гостиниц в Петербурге по-прежнему не хватает, - подтверждает ситуацию руководитель туристической компании «Мир» Валерий Фридман. – Поэтому любую прибавку к уже имеющимся можно только приветствовать. Главное – чтобы стоимость их услуг соответствовала качеству и сохранялась стабильной хотя бы какое-то достаточно длительное время». /TOURBUS.RU

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