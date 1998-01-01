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31 июля
С сегодняшнего дня британское генконсульство в Санкт-Петербурге прекратило работу
Наши эксперты обсуждают, как скажется на турпотоке в Британию и процедуре выдачи виз окончательное закрытие петербургского консульства
Как сообщают СМИ, вчера днем, в связи с прекращением работы британского консульства в Петербурге, его сотрудники сняли национальный флаг с флагштока, расположенного у здания дипломатического представительства на Лафонской улице.
Напомним, что 17 марта МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Такие меры стали ответом на предположение о причастности российских властей к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и последовавшую высылку Лондоном российских дипломатов.
При этом, как сообщает АТОР, согласно заявлению визового центра Великобритании в Петербурге, закрытие дипмиссии никак не влияет на оформление виз. «Визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме. Никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет», - подчеркнули в ВЦ.
Тем не менее, в визовом центре отметили, что прекращение работы генконсульства, возможно, повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому петербуржцам и жителям СЗФО рекомендуют начинать оформление визы заблаговременно, как минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки.
«Само по себе направление никогда не было массовым и в основном используется либо индивидуальными туристами, либо как экскурсионное для не слишком большого числа групп, - говорит Игорь Воеводский, руководитель агентства путешествий «Эклектика».
– Оно достаточно дорогое и по понятным причинам (в том числе и по причине непростой процедуры получения виз) не так востребовано, как многие другие европейские. Поэтому закрытие консульства на объемы выездного турпотока вряд ли существенно повлияет – на нем больше сказываются другие факторы».
«Документы на британскую визу, как правило, сейчас подаются в соответствующий визовый центр и отправляются в Москву, срок рассмотрения составляет до трех недель, – констатирует директор Центра познавательных путешествий «Дядюшка Ник» Марина Бородинова. – Поэтому закрытие консульства Великобритании в Петербурге на процессе получения виз вряд ли скажется.
Вместе с тем с сожалением можно отметить, что сам этот факт носит явно негативный характер и означает ухудшение отношений между странами в разных сферах, включая и туризм».
Отметим, что, по последним данным Visit Britain, в 2017 году страну посетили 227 тыс. российских туристов, что на 55% выше по сравнению с 2016 годом. Наши соотечественники потратили в прошлом году 188 млн фунтов стерлингов (+70%).
При этом однако, согласно сообщениям британской прессы, количество российских детей, обучающихся в местных школах, за последние три года сократилось более чем на треть.
/TOURBUS.RU
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