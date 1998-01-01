Новости С сегодняшнего дня британское генконсульство в Санкт-Петербурге прекратило работу Наши эксперты обсуждают, как скажется на турпотоке в Британию и процедуре выдачи виз окончательное закрытие петербургского консульства

Как сообщают СМИ, вчера днем, в связи с прекращением работы британского консульства в Петербурге, его сотрудники сняли национальный флаг с флагштока, расположенного у здания дипломатического представительства на Лафонской улице. Напомним, что 17 марта МИД РФ заявило о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Такие меры стали ответом на предположение о причастности российских властей к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и последовавшую высылку Лондоном российских дипломатов. При этом, как сообщает АТОР, согласно заявлению визового центра Великобритании в Петербурге, закрытие дипмиссии никак не влияет на оформление виз. «Визовый центр в Санкт-Петербурге будет принимать и выдавать документы в прежнем режиме. Никаких ограничений на оформление виз для граждан России нет», - подчеркнули в ВЦ. Тем не менее, в визовом центре отметили, что прекращение работы генконсульства, возможно, повлияет на скорость принятия решений по визам, поэтому петербуржцам и жителям СЗФО рекомендуют начинать оформление визы заблаговременно, как минимум за полтора месяца до даты предполагаемой поездки.

Между тем опрошенные нами ранее эксперты заявляли, что на турпоток россиян на британские острова закрытие консульства не скажется. «Само по себе направление никогда не было массовым и в основном используется либо индивидуальными туристами, либо как экскурсионное для не слишком большого числа групп, - говорит Игорь Воеводский, руководитель агентства путешествий «Эклектика». – Оно достаточно дорогое и по понятным причинам (в том числе и по причине непростой процедуры получения виз) не так востребовано, как многие другие европейские. Поэтому закрытие консульства на объемы выездного турпотока вряд ли существенно повлияет – на нем больше сказываются другие факторы». «Документы на британскую визу, как правило, сейчас подаются в соответствующий визовый центр и отправляются в Москву, срок рассмотрения составляет до трех недель, – констатирует директор Центра познавательных путешествий «Дядюшка Ник» Марина Бородинова. – Поэтому закрытие консульства Великобритании в Петербурге на процессе получения виз вряд ли скажется. Вместе с тем с сожалением можно отметить, что сам этот факт носит явно негативный характер и означает ухудшение отношений между странами в разных сферах, включая и туризм». Отметим, что, по последним данным Visit Britain, в 2017 году страну посетили 227 тыс. российских туристов, что на 55% выше по сравнению с 2016 годом. Наши соотечественники потратили в прошлом году 188 млн фунтов стерлингов (+70%). При этом однако, согласно сообщениям британской прессы, количество российских детей, обучающихся в местных школах, за последние три года сократилось более чем на треть. /TOURBUS.RU

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