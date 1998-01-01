Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Каждый десятый российский турист делает больше ста фото в день Ресурс momondo представил нашему порталу результаты исследования «фотопривычек» отечественных туристов

Фотографии – обязательный атрибут путешествия. Специалисты международного туристического поисковика momondo провели опрос среди почти тысячи россиян, чтобы выявить их отпускные фотопривычки. Согласно результатам опроса, 95% россиян делают фотографии каждый день в течение отпуска. В среднем получается по 36 фото за день на путешественника. Больше всего снимков делают россияне от 25 до 34 лет. За одни отпускные сутки в их фотобанке прибавляется в среднем по 46 фотокарточек. Получается, за неделю они набирают больше 300 изображений. Впрочем, каждый десятый россиянин достигает таких объемов всего за три дня, ежедневно делая больше сотни фото. 74% наших соотечественников признались, что делают хотя бы одно селфи в день, находясь в отпуске. В среднем каждый турист из нашей страны делает по 16 экспресс-автопортретов, а 7% любителей селфи тратят больше часа в поисках идеального ракурса. Кстати, среди таких экстремальных поклонников фронтальных камер мужчин и женщин почти поровну с небольшим перевесом в пользу последних. Из всех сделанных фотографий только избранные попадают в социальные сети. Результаты опроса показали, что 68% россиян ежедневно постят отпускные фото в социальные сети. При этом 7% считают, что фотографировать не имеет смысла, если потом снимки не оказываются в социальных сетях. А 5% даже готовы пожертвовать временем на отдых, чтобы найти Wi-Fi соединение и опубликовать сделанный кадр. Удивительно, но больше половины респондентов (51%) заявили, что их не волнует, что подумают друзья об их фотографиях в социальных сетях, 16% пытаются таким образом вызвать зависть подписчиков, а ровно четверть россиян редактируют фотографии, чтобы они выглядели «лучше» реальности. Еще 9% наших соотечественников готовы на все, чтобы получить идеальный кадр, даже идти на неоправданный риск и нарушать правила безопасности. Однако при этом некоторым россиянам вся эта история с фотографиями не нравится. Так, 18% раздражаются, когда их попутчики часто делают селфи. А 9% недовольны привычкой фотографировать все подряд. Еще столько же респондентов терпеть не могут, когда их пытаются привлечь к этому процессу и просят сыграть роль фотографа. «Все эти старания приносят свои плоды: ровно половина респондентов вдохновляются на новые путешествия отпускными фото, увиденными в ленте, – отмечает Ирина Рябовол, представитель momondo в России. – А еще 11% сказали, что хотя бы однажды отправлялись именно в то место, которое увидели на чужой фотографии». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка