Новости Горячие новости «Победа» начала рейсы из Петербурга в Гюмри/ МИД РФ предупредил об усилении мер безопасности в Лиссабоне в связи с проведением конкурса «Евровидение»/ Российский турист арестован в Таиланде за кражу айфона

"Победа" открыла прямые рейсы из Петербурга в армянский Гюмри Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" открыла регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Гюмри (Армения), сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Cеверной столицы" (ООО "ВВСС" управляет аэропортом Пулково). Перелеты совершаются по средам и субботам на самолетах Boing 737-800. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Гюмри не осуществлялось с июля 2013 года. Ранее единственным пунктом Армении, связанным прямыми рейсами с городом на Неве, была столица страны — Ереван. "Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". В парке компании — 12 узкофюзеляжных Boeing-737-800 с одноклассной компоновкой. МИД предупредил об усилении мер безопасности в столице Португалии В португальском Лиссабоне усилены меры безопасности, вероятны сбои в работе общественного транспорта в местах проведения конкурса песни "Евровидение", сообщает в четверг ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "Португалия – 08-12.05 конкурс песни «Евровидение-2018» в г.Лиссабон. Усилены меры безопасности. Вероятны сбои в работе общественного транспорта в местах проведения мероприятия (Parque das Nações, Praça do Comércio)", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ. "Евровидение-2018" пройдет в столице Португалии с 8 по 12 мая. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал – 12 мая. Представлять Россию на конкурсе будет Юлия Самойлова, она выступит с песней "I Won’t Break" во втором полуфинале. Российский турист арестован в Таиланде за кражу айфона Россиянин арестован за кражу iPhone X с подзарядки в магазине в тайской провинции Краби, сообщает местное издание The Nation. По данным издания, в минувшее воскресенье глава семейства вместе с женой и ребенком зашли в магазин и, пока мама с дочкой отвлекали внимание продавщицы, мужчина прошел вглубь зала и украл с подзарядки iPhone X. Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленников, полиция объявила их в розыск. Также пострадавшая владелица магазина обратилась на своей странице в социальной сети к жителям Краби, обещая вознаграждение в $160 тому, кто сможет указать местонахождение семьи. В своей записи она разместила видео с камеры наблюдения и отметила, что в последнее время на Краби участились случаи воровства вещей туристами у местных жителей. Россиянин был арестован в среду в своем номере в отеле Siam Lanta Resort в присутствии жены и дочери. По данным издания, его зовут Алексей, ему 34 года. В его вещах был найден пропавший телефон. Представитель полиции сообщил, что подозреваемый признал вину. Семья из России прибыла в Таиланд 11 апреля через международный аэропорт Краби и должна была покинуть страну 23 апреля. /TOURBUS.RU

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