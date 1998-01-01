Новости Во Владимире появился свой «музейный квартал» Любопытные туристические новинки были представлены в ходе недавно прошедшего инфотура по Владимирской области

В рамках инфотура по Владимирской области состоялось знакомство представителей турфирм и журналистов с туристическими новинками города на Клязьме — бывшей столицы Руси. Владимирская область по праву считается одной из самых развитых в туристическом отношении: турпоток во Владимирскую область составил в 2017 году более 4 млн чел. Как минимум четверть из них, по подсчётам экспертов, так или иначе побывала и в областном центре. Такие показали связаны — не в последнюю очередь — с исключительно выгодным расположением города на федеральной трассе М7 Волга (Москва — Нижний Новгород; частью её является центральная магистраль Владимира, часть старого Владимирского тракта, в советское время называвшаяся улицей III Интернационала (сегодня каждой из её частей возвращены исторические имена — Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская). В нынешнем году нагрузка, в том числе и туристическая, возрастёт в связи с чемпионатом мира по футболу — его матчи будут проводиться в Москве и в Нижнем Новгороде. Долгие годы развитие туризма во Владимире (в первую очередь — музейного) во многом было связано с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, одним из старейших в нашей стране. Сейчас «движущих»в сил туристической отрасли стало гораздо больше. Одна из них — старые, ещё советских времён рекреационные структуры. Например, по инициативе работников Загородного парка Владимира в сосновом лесу недавно появилась сказочная деревня Дуралеевка (360 кв. м) — деревня-фантазия, деревня-шутка. Гостей встречают традиционные фольклорные Мужик и Баба, знакомя с основными объектами: отелем-сеновалом 5* (девиз «Приходи и валяйся»), избой-перевёртышем, памятником Огородному пугалу, типовым сельпо, чудо-пушкой, стреляющей помидорами и т. п. В Центральном ПкиО Владимира в прошлом году появилось Колесо обозрения «Небо 33» — одно из крупнейших в России, с которого открывается широкая панорама исторической части города (Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и др.). Колесо высотой 50 м имеет 32 закрытые отапливаемые и кондиционируемые кабины. В павильоне рядом с колесом находится уникальный, созданный местными мастерами художественный макет исторической части Владимира (площадь — 16 кв. м) в масштабе 1 : 500. И колесо, и макет являются первыми частями большого рекреационно-туристического комплекса, который намечается создать в парке. Не отстают и частные предприниматели. Одна из самых ярких туристических новинок Владимира — Музей ложки, представляющий самую большую в России частную коллекцию ложек (более 15 тыс. экземпляров) — в экспозиции представлено около 3 тысяч. Среди них: коронационные ложки династии Виндзоров, ложки, принадлежавшие членам династии Романовых, столовые приборы из американского Белого дома, ложки любви из Уэльса, апостольские, «географические» ложки и т. п. Особое внимание уделено тем странам, где ложка является предметом особого почитания, — Великобритании, США, Австралии, Германии и т. д. Владимир дал России немало именитых учёных (например, физика Александра Столетова), поэтому неудивительно, что именно в нём опять-таки силами энтузиастов созданы целых три интерактивных научных музея — музейный комплекс «Эврика» (в него входят Музей науки и человека и музей «Огни Владимира», посвящённый истории городского освещения), музей научных иллюзий «МузеУмДали» и музей «ДА ВИНЧИ». Музеи рассчитаны главным образом на детей школьного возраста, которые могут увидеть реальное воплощение теоретических знаний, полученных на уроках: создать молнию с помощью катушки Тесла, прикоснуться к плазменному шару, оказаться внутри огромного мыльного пузыря, потрогать радугу, поиграть на электрогитаре и барабанной установке, познать анатомию и даже отведать мороженое, приготовленное с помощью жидкого азота. Одно из зримых воплощений нового туристического Владимира — музейный квартал, находящийся южнее отрезка Большой Московской улицы от Золотых ворот до Успенского собора. Местность эта когда-то звалась Шалопаевкой и имела не очень почтенную репутацию. Сегодня же центром старой Шалопаевки является пешеходная Георгиевская улица, называющаяся в честь отреставрированной одноимённой церкви. Начинался музейный квартал несколько лет назад — с открытия Музея Бабуси-Ягуси и частной кузницы Бородиных. Продолжили его салон народного искусства «Мстёра рукотворная» (мастер-классы и продажа изделий народных промыслов области — мстёрской росписи, ковровской игрушки и др.) и музей «Старая аптека», открывшийся в конце минувшего года в помещении старейшей в России аптеки, существовавшей с 1805 по 2010 год. В ансамбль Георгиевской улицы входят также смотровая площадка (обзор на соборы и откос Клязьмы) и скульптурная композиция «Филёр и шалопай» - напоминание о не очень давнем прошлом этих мест. «Не знаю, насколько интересны москвичам научные музеи — таких в столице много, а во Владимир едут смотреть историю. В том числе и ложки — а этот музей, между прочим, очень мало представлен в программах, - полагает директор московской компании «Футэн» Ольга Доронова. - Очень важно включать в программы и "сувенирку" — как это сделано в «Ягусе». А «Небо 33» просто идеально как заключительный объект любого тура». «Самое главное для меня то, что все эти музеи исключительно интересны для детей буквально всех возрастов. Я говорю прежде всего о Музее ложки и научных музеях. То, что их целых три, — не беда. Скорее наоборот — такого рода музеев много не бывает, - считает ведущий менеджер компании «Ивановский туроператор» Людмила Исаева. - Очень удобно для компоновки программ и то, что все они расположены на очень небольших расстояниях друг от друга, не надо тратиться на трансфер. А у взрослых большой популярностью наверняка будут пользоваться мстёрский салон, «Старая аптека» и тот же Музей ложки. «Меня особенно впечатлило колесо обозрения — его наличие очень важно для всякого исторического города, а Владимира — в особенности, - говорит генеральный директор турфирмы «Котлас-Тур» Елена Лютова. - Очень впечатлил и замечательный Музей ложки. Но самое главное то, что опыт Владимира доказывает, как много для туризма могут сделать предприниматели и отдельные энтузиасты». /TOURBUS.RU

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