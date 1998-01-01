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20 апреля
Глава МИД Турции призывает местных отельеров не снижать цены

Наши эксперты прогнозируют спрос на турецком направлении на фоне заявлений главы внешнеполитического ведомства Турции


Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего недавнего выступления во время открытия официального туристического сезона в Анталье подверг резкой критике местных отельеров за то, что они снизили цены, желая привлечь туристов – сообщает АТОР.

«Мы просили наших отельеров в 2016 и 2017 годах не снижать цены, поскольку были уверены, что кризис носит  временный характер. Призывали их не идти на поводу у туристических компаний. Однако отельеры дрогнули и попали в эту ловушку. В этом году они сожалеют, что снизили цены.

Да, это уже произошло. Но давайте не будем снижать ценность бренда Антальи и стоимость отдыха здесь и дальше.  Не нужно конкурировать друг с другом за туриста. Такая конкуренция нас убивает», - сказал Мевлют Чавушоглу.

 

Как заявил журналистам глава МИД Турции, у страны есть реальная возможность превзойти рекорд 2014 года по числу принятых иностранных туристов. Но, по мнению министра, из-за новой ценовой политики, к которой прибегли отельеры, опасаясь низкого спроса на свои услуги в условиях кризиса, теперь у них нет «воли и возможности отыграть все назад».

Кроме того, г-н Чавушоглу отметил, что, несмотря на кризисную ситуацию в Сирии, нет повода паниковать. «Не попадитесь снова в ловушку. Нет повода снижать цены.  Туристы приедут все равно. Впереди рекордный сезон», - заключил министр.

 

Комментируя нашему порталу выступление турецкого министра, опрошенные нами эксперты отметили, что спрос на Турцию в этом году уже оказался по крайней мере ничуть не меньше, чем в прошлом. Довольны эксперты и акциями раннего бронирования.

Так, Лариса Аханова, PR-директор компании TEZ Tour, сообщила нашему корреспонденту: «Скидки по раннему бронированию в этом году достигали 45%.  Такая же ситуация была в 2017 году, плюс весь сезон отельеры делали специальные предложения для российского рынка в связи со снижением спроса со стороны ряда европейских  рынков.

Прогноз один, он подкреплен статистикой и результатами акции "раннего бронирования" - Турция будет направлением номер один и в мае, и летом, и в сентябре-октябре  во время бархатного сезона». 

 

Пресс-служба туроператора «Библио Глобус» также подтвердила высокую востребованность Турции, заявив: «Спрос на туры в Турцию по раннему бронированию в компании "Библио-Глобус" почти вдвое превышает прошлогодние показатели. Скидки по акциям раннего бронирования аналогичны прошлому году и достигают в районе 20-30%. Направление очень востребовано у семейных путешественников, в связи с чем средняя продолжительность туров варьируется от 10 до 14 и более ночей. У европейского рынка также есть интерес к Турции, поэтому вряд ли стоит ожидать снижения цен.

Сейчас глубина бронирования туров в Турцию достигает октября 2018 года, пик продаж приходится на май и первые летние месяцы. Учитывая, что направление востребовано у российских клиентов еще больше, чем в прошлом году, не исключены сложности с подтверждением мест в отелях. В нескольких отелях Турции уже есть стоп-сейлы на некоторые даты».

 

И, наконец, пресс-служба компании ANEX Tour в беседе с нами отметила: «Средняя стоимость турецких программ в целом осталась на уровне 2017 года. По раннему бронированию цены были также очень привлекательные, поэтому наша компания отмечает увеличение спроса по сравнению с прошлым годом. С учетом того, что в этом сезоне раннее бронирование было открыто раньше, виден большой интерес к приобретению туров заранее.

Уже сейчас можно отметить, что количество заявок, забронированных на лето в Турцию, увеличилось в несколько раз по сравнению с аналогичными датами в прошлом году. Направление по-прежнему остается лидером летних продаж.

Средняя глубина бронирования туров увеличилась. В предыдущем сезоне раннее бронирование Турции составляло 4,8 месяца. В этом сезоне – 5,2 месяца».

/TOURBUS.RU

 


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