Туристы увидят Москву с высоты 89-го этажа

Открытие самой высокой в Европе смотровой площадки PANORAMA360 прошло вчера в российской столице

Вчера в башне «Федерация-Восток», находящейся на территории комплекса Москва-Сити, состоялось открытие самой высокой в Европе смотровой площадки PANORAMA360, расположенной на 89-м этаже здания.

Как рассказали создатели площадки, PANORAMA360 – уникальное пространство как для семейного, так и для активного отдыха с друзьями. Здесь оборудовано несколько игровых зон: проекционное шоу с эффектом погружения, интерактивный гид в формате дополненной реальности на трех языках, выставка виртуальных 3D-моделей башен Москва-Сити, фотостудия и «изюминка» площадки – единственная в мире фабрика мороженого «Чистая Линия», расположенная на такой высоте.

Также здесь будут работать экоресторан, кафе и сувенирный магазин.

Во время презентации площадки PR-директор проекта Дмитрий Пальцев особо подчеркнул, что PANORAMA360 была сконструирована в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности и соответствует всем нормам качества и комфорта.

«Сверхпрочные бронированные панорамные окна могут выдержать столкновение с самолетом. Этот эффект был достигнут благодаря уникальной планировке здания на этапе строительства», - отметил он.

В основе идеи создания смотровой площадки PANORAMA360 кроется желание возвести «новую достопримечательность в столице», пояснил нашему корреспонденту один из организаторов события.

При этом создатели проекта подчеркивают, что PANORAMA360 – это не просто вид на город с высоты птичьего полета и углом обзора 360 градусов, но культурный и социально-образовательный проект. Организаторы планируют проводить здесь на регулярной основе различные выставки, концерты, мастер-классы и бесплатные уроки москвоведения для школьников.

«Также мы рассматриваем возможность аренды нашей площадки под различные event- и корпоративные мероприятия. Но это будут эксклюзивные события. Одним из условий совместной работы с нами является то, что последнее слово остается за владельцами площадки.

PANORAMA360 – это сложный механизм со световым и музыкальным оборудованием, и не каждый сможет себе позволить аренду. Также мы должны быть заинтересованы в сотрудничестве, это безусловно», - отметил в ходе беседы с нашим корреспондентом Дмитрий Пальцев.

Со своей стороны генеральный директор PANORAMA360 Артур Шакарян пояснил нашему порталу: «Мы работаем для людей, поэтому предоставляем услуги высшего, премиального качества, но по доступной цене. Наша задача, чтобы люди приходили к нам и не просто были довольны, но получили новые уникальные впечатления.

Нам важно, чтобы наша работа соответствовала международным стандартам и была конкурентоспособной. Мы создаем не очередной аттракцион, а новую достопримечательность мирового уровня».

Добавим, что для посещения туристов смотровая площадка PANORAMA360 будет открыта с 21 апреля.

/TOURBUS.RU