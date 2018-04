Новости В Москве представили отель, который появится в легендарном «доме-книжке» на Арбате В Москве прошла презентация нового комплекса, который будет включать отель "Pentahotel Москва, Арбат", а также апартаменты Intermark Residence Arbat и The Book Apartments

На 85-м этаже башни ОКО Москва-Сити при участии партнёров - международного гостиничного оператора Penta Worldwide и Intermark Hospitality - состоялась презентация первого в России отеля lifestyle, расположенного по адресу: Новый Арбат, 15 («дом-книжка») Напомним, что Новый Арбат (до 1990 г. - проспект Калинина) — магистраль, соединяющая Арбатскую площадь и Кутузовский проспект, была построена в 1960-1968 годах по проекту группы архитекторов под руководством Михаила Посохина-старшего. Нечётную сторону магистрали составляют соединённые единым стилобатом четыре «дома-книжки», в которых в советские времена располагались главным образом союзные машиностроительные министерства. По первоначальному замыслу все четыре порядком устаревших за полвека здания должны были ко времени начала чемпионата мира по футболу превратиться в гостиницы уровня 3* по 400 номеров в каждой. Однако в реальности отелем — после покупки здания в 2016 году - стал только один из 26-этажных домов, в котором в июне откроется первая очередь отеля "Pentahotel Москва Арбат" 4*. Само здание — в соответствии со сложившейся традицией — сохранит имя «Книга» (the Book) со слоганом проекта «Издано для жизни» (Is done for living). «Повышение уровня комфортности комплекса связано с желаемой максимизацией инвестиционной отдачи объекта», - пояснила руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер. Площадь проекта The Book составляет 28,9 тыс. кв.м, из них две трети займут гостиничные номера отеля международного оператора Penta Hotels Worldwide, треть - сервисные апартаменты под управлением Intermark Hospitality и доступные для приобретения апартаменты The Book Apartments — они, в частности, будут располагаться на 13-м и 14-м этажах с увеличенной высотой потолка. «Номерной фонд отеля составит 228 номеров, количество сервисных апартаментов – 104, - сообщила генеральный директор Capital Group Валентина Становова. - Объем инвестиций в проект оценивается в 6,4 млрд руб.». «Главное преимущество данного формата – это возможность чувствовать себя как дома, размещаясь в апартаментах площадью от 30 до 85 кв. м с собственной кухней и определённым набором доступных сервисных услуг, - пояснила, рассказывая о концепции сервисных апартаментов Intermark Residence Arbat, генеральный директор Intermark Hospitality Карине Шмарёва. - Арендаторы смогут выбрать студию, двух-, трех- или четырехкомнатные апартаменты и останавливаться в них самостоятельно, с семьёй или в компании друзей. Апартаменты в проекте Intermark Residence Arbat, которые будут сдаваться на сроки от 2 дней до года, полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой. А средний планируемый срок пребывания в сервисных апартаментах составит 45 дней». Средняя цена за ночь составит, по предварительным оценкам, от 5 200 до 7 200 руб. Предполагаемая же стоимость стандартного гостиничного номера составит около 4 500 руб. Кроме того, г-жа Веллер рассказала о состоянии сегодняшнего московского гостиничного рынка. «Сегодня в Москве 58 брендированных отелей общей вместимостью 15 139 номеров, из них 11 расположены в верхнем пределе среднего ценового сегмента, 14 — в высшем ценовом сегменте, - рассказала она. - Основные предложения на гостиничном рынке Москвы сосредоточены сегодня в основном в двух форматах. Это либо нереконструированные объекты (более 30 тыс. номеров) советского периода, уже не отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Либо качественные, но стандартные отели, построенные в соответствии со строгими корпоративными правилами брендов. Сегодня налицо нехватка нестандартных, бутиковых концепций с доступными ценами, представляющих собой не столько место ночёвки, сколько пространство для жизни и общения». Именно в этом сегменте будет работать "Pentahotel Москва, Арбат", который предполагает занять ещё не заполненную нишу относительно недорогого персонализированного гостиничного предложения в районе Нового Арбата. Загрузка качественных отелей в Москве, по данным г-жи Веллер, «продолжает расти на протяжении последних четырёх лет — особенно динамично в отелях верхнего предела среднего ценового сегмента, а в представленном "Pentahotel Москва, Арбат" сегменте составляет 75-80%, что свидетельствует о востребованности новых номеров этой категории».

В ходе презентации была также представлена концепция нового бренда объекта – The Book, которая отражает как международный статус проекта, так и стремление сохранить историю и дать знаменитому «дому-книжке» новое прочтение. «Труднее всего было соединить отели разных форматов, внедрить в старый конструктив новую инженерию, включая вентиляцию, кондиционирование и противопожарные системы, отвечающие потребностям отелей, а также сжатые сроки реализации проекта; очень кстати оказался опыт строительства многофункциональных комплексов и небоскрёбов. Мы создали многофункциональный комплекс - гибридное здание, которое сочетает несколько форматов», - добавила г-жа Становова. «The Book станет символом современного образа жизни Москвы. Мы видим The Book как идеальную площадку для воплощения нашей философии создания сообщества жителей. Пространство pentalounge объединит гостей отеля и резидентов апартаментов», - заявил в заключение президент Penta Hotels Worldwide Юджин Стааль. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка