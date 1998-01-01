Выйдет ли китайский туризм из «серой» зоны?

В рамках проходившего 18 и 19 апреля «Петербургского цифрового форума 2018», организованного правительством города на Неве, Комитет по развитию туризма Северной столицы и одна из ведущих мировых платёжных платформ Alipay подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание не только более комфортных условий для гостей из КНР, но и «обеление» их расходов в России.

«Принимая во внимание, что китайские туристы используют национальные платежные системы КНР, подписание соглашения существенно увеличит объем финансовых поступлений не только в туристическую отрасль, но и в бюджет города, - подчеркнул глава комитета Андрей Мушкарёв. – Поскольку система Alipay наиболее популярна в Китае, гости из этой страны будут чувствовать себя в Петербурге еще более уверенно».

По данным туристической ассоциации «Мир без границ», за первые 3 месяца 2018 года в Москву и Петербург по безвизовой программе въехало 67 тыс. туристов из Китая, что почти в 2 раза выше показателей прошлого года. Однако в целом по году показатели гораздо выше: питерские власти, например, убеждены, что в 2017-м в городе на Неве побывало более 500 тыс. китайских туристов, которые по численности стали для Петербурга гостями номер один.

Вместе с тем, если взглянуть на общие показатели китайского туризма, сразу же становится понятно: наши цифры – что капля в море. Официальные китайские статистические источники утверждают: в 2017 году граждане КНР совершили 145 млн заграничных поездок. А в этом показатель обещает вырасти до 154 млн туров. При этом Россия хотя и пользуется спросом, но находится даже не в первой десятке приоритетов китайских путешественников.

Так, на особые административные районы самого Китая (Гонконг и Макао), а также на Тайвань, статус которого до сих пор оспаривается, пришлось почти 70 млн условно «заграничных» поездок туристов из Поднебесной.

Кроме них, наиболее популярны у граждан КНР туры в соседние Таиланд, Японию, Вьетнам, Южную Корею и Сингапур, а также в США и Италию. И даже в Финляндии, в которой русские традиционно считаются главными гостями, китайцы постепенно нас опережают. В частности, по сведениям Статистического центра Финляндии, в феврале 2018 года жители Китая провели в ней примерно столько же ночей, сколько и россияне.

Очевидно, что подписание соглашения с Alipay предпринимается и с целью «обелить» расходы китайцев на территории России. «В настоящее время большая часть расходов туристов из КНР в Петербурге происходит в теневом секторе: зачастую затрачиваемые ими деньги даже не покидают территории Китая, - констатирует генеральный директор туроператора «Бест Драйв» Кира Журавская. – Сможет ли это соглашение сделать их траты «белыми»? Большой вопрос, поскольку в этом явно не заинтересованы организаторы продаж товаров и услуг «только для китайцев».

Примерно так же думает и президент Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачёва. «В определенной мере это будет способствовать легализации продаж товаров и услуг, - соглашается она. – Однако этот процесс идет вразрез с интересами тех предпринимателей (в основном – китайцев), которые контролируют теневой китайский турбизнес и сопряженную с ним сферу услуг. Можно с полной уверенностью говорить о том, что просто так этот очень лакомый кусок они не отдадут».

/TOURBUS.RU