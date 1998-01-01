Новости Korean Air возобновит рейсы из Санкт-Петербурга и Иркутска в Сеул Начиная с конца апреля текущего года авиакомпания Korean Air планирует возобновить регулярное авиасообщение по маршрутам Санкт-Петербург – Сеул и Иркутск – Сеул.

Рейсы будут выполняться из международного аэропорта Пулково с 19 апреля 2018 года; 23 апреля, будут открыты полеты между Иркутском и Сеулом. «Рейсы с вылетом из Санкт-Петербурга будут выполняться до 25 октября. С 19 апреля по 29 мая, а также с 1 октября по 25 октября планируется три рейса в неделю, по вторникам четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября частота полетов достигнет пяти в неделю благодаря дополнительным рейсам по пятницам и субботам. Рейс КЕ930 вылетает из международного аэропорта Пулково в 23:00, прибытие в Сеул в 13:40 на следующий день. Обратный рейс КЕ929 вылетает в 17:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 21:30 в тот же день», - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании, - «Полеты из Иркутска продлятся до 26 октября. С 23 апреля по 1 июня, а также с 3 сентября по 26 октября планируется два рейса в неделю, по понедельникам и пятницам. С 4 июня по 31 августа частота полетов достигнет трех рейсов в неделю благодаря дополнительному рейсу в среду. Рейс КЕ984 вылетает из международного аэропорта Иркутска в 23:55 (23:50 в среду), прибытие в Сеул в 04:45 на следующий день. Обратный рейс КЕ983 вылетает в 17:55 и прибывает в Иркутск в 21:15 (21:25 в среду) в тот же день». Перелет из Санкт-Петербурга в Сеул будет выполняться на лайнерах Airbus A330, вместительностью 276 кресел в трех классах обслуживания. Полеты из Иркутска будут выполняться на лайнерах Boeing 737, вместительностью 159 кресел эконом и бизнес-класса. Все кресла воздушных судов оснащены индивидуальной системой развлечений. Пассажирам доступны музыкальные альбомы, игры, видео с наружных камер, интерактивная карта полета, а также видеопрограммы и фильмы на русском, английском и других языках. «Пассажиры первого класса А330 проведут полет в индивидуальном коконе, обеспечивающем максимальную приватность» - пояснили нашему порталу в авиакомпании. Расписание полетов Korean Air позволит совершить путешествие из Санкт-Петербурга и Иркутска в Денпасар, Пхукет, Сидней, Окленд, Нанди, Хагатну, Токио, Нагою и другие направления с удобной пересадкой в Сеуле. В этом году авиакомпания Korean Air перенесла все рейсы в сверхсовременный терминал 2 международного аэропорта Инчхон. В ожидании трансферного рейса пассажиры Korean Air могут отправиться на одну из бесплатных экскурсий по Южной Корее, принять душ или провести время в комнате отдыха. На территории аэропорта разбиты сады, работает концертная площадка, музей корейской культуры, библиотека и многое другое. /TOURBUS.RU

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