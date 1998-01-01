Новости «Победа» начала продажу билетов на новый рейс в Бордо Эксперты обсуждают востребованность нового рейса российского лоукостера в популярный французский курортный регион

Авиакомпания «Победа» анонсировала начало продажи авиабилетов по направлению Москва – Бордо. Это первый прямой перелет из столицы в крупный французский регион. Полеты длительностью в 4,5 часа продолжатся с июня по октябрь по средам и субботам. Билет в одну сторону обойдется в сумму от 3 024 руб. (только ручная кладь, багаж оплачивается дополнительно). Как отметили в компании BSI Group, «регион Бордо – это один из наиболее известных гастрономических регионов Франции. Здесь производятся самые известные бордоские вина. Неподалеку на Атлантическом побережье находится небольшой город Аркашон, куда туристы часто приезжают на дегустацию устриц. В 2 часах езды от Бордо находится город Коньяк, известный своими коньячными домами. Сам Бордо – достаточно интересный город с богатой историей. В окрестностях Бордо находятся трюфельные фермы и фермы по производству фуа-гра. В 20 мин. езды от города расположен курорт Кодали, специализирующийся на процедурах винотерапии, а в 2,5 часа езды – аристократичный бальнеокурорт Биарриц».

По мнению компании, спрос на Бордо и окрестности в России стабилен, но невелик. Как правило, туристы выбирают программу на 5-7 дней с индивидуальными экскурсиями по окрестностям и разнообразными дегустациями. «Туры в Бордо – это не массовый туризм, а скорее авторский, штучный, «туризм ручной работы», - считают в BSI Group.

«Бордо - крупный город, вокруг винодельческие районы, поэтому сюда едут в основном в экскурсионно-гастрономические туры по региону. У нас есть тур в мини-группах Париж - Бордо и регион Аквитании с переездом на TGV (поезд). Но не могу сказать, что берут его часто. В Бордо иногда едут для отдыха на Атлантике - в Биарриц, но отдых на океане не слишком популярен у россиян, так как вода довольно холодная, кроме пары летних месяцев», – говорит Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group.

«Направление Бордо не самое популярное, поэтому новость эта неожиданная и удивительная. Думаю, что рейсы они будут грузить с трудом, поскольку на этом направлении работают и другие авиаперевозчики», – согласилась с этим мнением в беседе с нами Татьяна Антонова, ведущий менеджер департамента Франции туроператора Vand International. Отметим, что в своем летнем расписании 2018 «Победа» анонсировала, что будет выполнять в целом до 120 рейсов в сутки в высокий сезон. /TOURBUS.RU



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