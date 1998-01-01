Новости Хайнань вводит упрощенный визовый режим для наших туристов Наши эксперты разъяснили особенности новых визовых правил, вводимых для туристов, которые собираются посетить популярный китайский курортный остров

Как информирует Министерство общественной безопасности КНР, с 1 мая на территории провинции Хайнань будет действовать льготный визовый режим для граждан 59 стран, в том числе и россиян. Власти КНР приняли решение о введении льготного визового режима, чтобы поддержать «политику реформ и открытости в провинции Хайнань». Новая визовая политика будет распространяться на большие туристические группы и самостоятельных путешественников, приобретших тур через туркомпании. Срок возможного пребывания туристов при этом на территории провинции будет увеличен с 21 до 30 дней. Как разъяснил в беседе с нами Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга компании China Travel: «Очень важно понимать, что данное заявление не означает отмену визового режима на территории КНР. С1 мая 2018 года в силу вступает закон, позволяющий гражданам 59 стран попасть на остров по упрощенной системе, то есть при помощи специального «Списка группы туристов, въезжающих в КНР», или, как мы его называем «группового списка». Что это значит? Туристы, желающие отдохнуть на о-ве Хайнань, приходят в компанию, обладающую правом вносить своих туристов в этот список, и приобретают тур, а дополнительно получать визы им не нужно. Важно отметить, что «групповой список» действует только для туристов, следующих на прямых рейсах до места назначения, если перелет стыковочный, то их вернут обратно. Многие СМИ при этом допускают грубую ошибку, сообщая, что теперь Хайнань стал безвизовым, но это не так. На территории Китая действуют три типа визы: привычная нам заранее выданная консульством КНР виза, которую вклеивают в паспорт; «виза по прилете» - штамп, который ставится в паспорт при краткосрочных поездках и транзите в ряде регионов и, наконец, «список группы российских туристов, въезжающих в КНР». Последний тип визы означает, что в агентстве туристу выдадут специальный бланк формата А4 со всеми его данными и подтверждением, что у него есть право находиться на территории страны. С этим бланком он пойдет на пограничный контроль, и там ему уже должны поставить штамп. Если же говорить о том, насколько новый закон повлияет на увеличение спроса, то это сложно сделать, но, думаю, рост будет. Хотя это направление и так не страдает от отсутствия внимания со стороны туристов. Власти КНР на протяжении 30 лет прикладывали усилия, чтобы развить регион, продвинуть его на рынке». Отметим, что, кроме россиян, в «льготный список», дающий право въезда на территорию провинции по «групповым спискам», также, в частности, попали граждане США, Великобритании, Украины, Белоруссии, Франции, Германии, Италии, Эстонии, Греции, Латвии, Литвы, Казахстана, Чехии, Финляндии и многих других стран. /TOURBUS.RU



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