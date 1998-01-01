Глава Комитета по туризму Госдумы считает, что россиянам «нечего тратить время на заграничные поездки»

Большой резонанс вызвало сделанное на днях в ходе выступления в Думе заявление депутата от ЛДПР и председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, Михаила Дегтярева, который призвал россиян проводить отпуска исключительно на территории нашей страны.

«Нечего тратить время на заграничные поездки. Нечего делать ни в Израиле, ни в Иордании, ни в Египте, ни в Турции, ни в других странах» - заявил депутат Дегтярев.

Чтобы как-то подкрепить свое высказывание, г-н Дегтярев напомнил о недавних твиттах президента США, Дональда Трампа, рассуждавшего вслух, стоит ли наносить авиаудары по Сирии.

«Ваша жизнь и здоровье сегодня – я обращаюсь к туристам, которые туда собрались, – зависят от одного человека, который сидит в Вашингтоне и не может в Твиттере понять, наносить удар по сирийским объектам или нет», – цитирует депутата «Интерфакс».

В ходе выступления г-н Дегтярев еще раз напомнил, что на территории нашей страны есть все необходимое для хорошего отдыха: «Езжайте в Дагестан — самая безопасная сегодня республика. Езжайте на Кубань, езжайте в Крым. У нас столько мест и столько санаториев, не надо ехать на Ближний Восток. Не надо подвергать свою жизнь опасности и зависеть от мнения одного человека в Вашингтоне. Зачем это делать еще и за свои деньги — непонятно».

Комментируя нам высказывание депутата, генеральный директор туроператора «Дельфин», Сергей Ромашкин заявил: «Вопросы геополитики затрагивают туристическую сферу очень сильно, отрицать нельзя. Любое путешествие – риск, особенно внимательно планируют свои поездки семьи с детьми. Родители мониторят потенциальные «опасные зоны» и стараются построить маршрут таким образом, чтобы полеты не пролегали над «опасными зонами». Думаю, что наблюдая события последних дней, определенная прослойка туристов задумается над тем, чтобы провести отпуск на Родине.

Если говорить о массовой переориентации потока на внутренний туризм, то мы узнаем об этом не раньше середины мая. Многие люди, которые планировали поездки за рубеж сейчас замерли в надежде, что ситуация как-то выровняется. Наверно, будет уместно сказать, что ситуация со скачком валют, в основном, затрагивает сегмент туристов не заинтересованных в all inclusive, теперь они не могут правильно спланировать бюджет.

А те, кто приобрел тур по программе «все включено» не должны переживать из-за дополнительных трат во время поездки».

В свою очередь генеральный директор туроператора «Орфей», Михаил Романов беседуя с нашим корреспондентом отметил: «Очень жаль, что политические деятели вмешиваются в личную жизнь граждан и дают «советы», ведь отпуск – это личная жизнь. На мой взгляд, позиция г-на Дегтярева более чем необоснована. На бытовом уровне к нашим гражданам за рубежом относятся хорошо, и никаких угроз нет».

/TOURBUS.RU