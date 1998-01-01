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19 апреля
Идея организовать в Петербурге сеть городских причалов отложена
Перспективный туристический проект оказался снова заморожен
В навигацию 2018 года на реках и каналах Петербурга будет оборудовано только18 городских причалов общего доступа – всего на два больше, чем в прошлом году, - сообщает наш петербургский корреспондент.
Стоит напомнить: в конце лета прошлого года Комитет по развитию туризма выступил инициатором разработки технико-экономического обоснования концепции создания сети городских причалов.
Предполагалось, что в случае одобрения идеи профильными комитетами Смольного и участниками рынка, а затем и «наверху», продлевать договоры об аренде набережных с частниками не станут, постепенно возвращая причалы в распоряжение города. И при удачном раскладе уже в 2018-м вместо 16 прежних причалов в ведении Агентства внешнего транспорта (АВТ), которое за них отвечает, могло оказаться гораздо больше.
Однако глава АВТ Александра Бахмутская, рассказывая на днях о перспективах навигации нынешнего года, которая стартует в Петербурге 20 апреля, однозначно заявила о наличии у города только 18 причалов. Причем «в этот раз они будут выставляться не одновременно, и причал на Мойке, к примеру, появится только после окончания работы фан-зоны Чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади».
И если пока Петербургу не удается значительно увеличить количество собственных пристаней (всего в городе их насчитывается около двухсот, но ощутимым спросом пользуются всего 2-3 десятка), он пытается брать качеством услуг.
В частности, в навигацию этого года в Питере планируется дооборудовать для доступа маломобильных групп населения 3 причала.
В свою очередь, Александра Бахмутская пояснила, что в межнавигационный период информационная система, в которую введен перечень маршрутов водного транспорта, была преобразована, и она стала доступна для судовладельцев только в начале апреля. «Подачу основного количества заявок по маршрутам на навигацию 2018 года мы ожидаем к 1 мая», - сообщила она на встрече с журналистами.
Впрочем, уже известно, что через городские причалы будут проходить все те же 12 регулярных водных туристических маршрутов, что были и в навигацию 2017 года.
В то же время по Мойке и другим внутренним рекам и каналам, а также по Неве, суда с пассажирами смогут ходить беспрепятственно. За исключением отдельных случаев, связанных с проведением спортивных и других мероприятий.
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