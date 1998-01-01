Идея организовать в Петербурге сеть городских причалов отложена

Перспективный туристический проект оказался снова заморожен

В навигацию 2018 года на реках и каналах Петербурга будет оборудовано только18 городских причалов общего доступа – всего на два больше, чем в прошлом году, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Стоит напомнить: в конце лета прошлого года Комитет по развитию туризма выступил инициатором разработки технико-экономического обоснования концепции создания сети городских причалов.

Предполагалось, что в случае одобрения идеи профильными комитетами Смольного и участниками рынка, а затем и «наверху», продлевать договоры об аренде набережных с частниками не станут, постепенно возвращая причалы в распоряжение города. И при удачном раскладе уже в 2018-м вместо 16 прежних причалов в ведении Агентства внешнего транспорта (АВТ), которое за них отвечает, могло оказаться гораздо больше.

Однако глава АВТ Александра Бахмутская, рассказывая на днях о перспективах навигации нынешнего года, которая стартует в Петербурге 20 апреля, однозначно заявила о наличии у города только 18 причалов. Причем «в этот раз они будут выставляться не одновременно, и причал на Мойке, к примеру, появится только после окончания работы фан-зоны Чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади».



Впрочем, популярность городских пристаней, швартоваться к которым может любой желающий, постепенно растет. По словам Александры Бахмутской, в рамках договорной кампании 2018 года, стартовавшей с 1 февраля, забронировано уже более 7 тыс. подходов к городским причалам.

И если пока Петербургу не удается значительно увеличить количество собственных пристаней (всего в городе их насчитывается около двухсот, но ощутимым спросом пользуются всего 2-3 десятка), он пытается брать качеством услуг.

В частности, в навигацию этого года в Питере планируется дооборудовать для доступа маломобильных групп населения 3 причала.



Что касается допущенных до обслуживания гостей Петербурга предприятий, по данным представителя «Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Аркадия Биргера, в этом году 34 судоходных компании уже получили разрешение на перевозку туристов по питерским рекам и каналам. «Вместе с тем процесс согласований продолжается, и количество таких компаний может возрасти до 50», - пояснил он.

В свою очередь, Александра Бахмутская пояснила, что в межнавигационный период информационная система, в которую введен перечень маршрутов водного транспорта, была преобразована, и она стала доступна для судовладельцев только в начале апреля. «Подачу основного количества заявок по маршрутам на навигацию 2018 года мы ожидаем к 1 мая», - сообщила она на встрече с журналистами.

Впрочем, уже известно, что через городские причалы будут проходить все те же 12 регулярных водных туристических маршрутов, что были и в навигацию 2017 года.



Есть у нынешней навигации по рекам и каналам Петербурга и особая «изюминка», связанная с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам Алексея Львова, заместителя главы Комитета по транспорту, его ведомству удалось разработать программу точечной блокировки водных объектов на весь период чемпионата. «Дольше всего, с 12 июня по 17 июля, для судоходства будет закрыт участок водной акватории канала Грибоедова от Невского проспекта до реки Мойки, - сообщил он. – Это связано с организацией фан-зоны ЧМ-2108: на такой мере настояли силовики».

В то же время по Мойке и другим внутренним рекам и каналам, а также по Неве, суда с пассажирами смогут ходить беспрепятственно. За исключением отдельных случаев, связанных с проведением спортивных и других мероприятий.

/TOURBUS.RU