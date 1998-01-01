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«Турпомощь» потеряла 90 туркомпаний / 2 млн 400 тыс. россиян не смогут покинуть страну / Угроза нападения акул в Сиамском заливе Таиланда

«Турпомощь» потеряла 90 туркомпаний

Пресс-служба «Турпомощи» сообщила, что около 90 туристических компаний покинули их ряды.

45 компаний, специализирующихся на выездном туризме, были исключены из реестра из-за неуплаты обязательного членского взноса до 15 апреля текущего года, остальные 44 компании заявили о добровольном желании выйти из ассоциации.

Как сообщает «Интерфакс», «Турпомощь» передала в Ростуризм список компаний, продливших свое членство.

«По состоянию на 16 апреля 613 компаний уплатили взнос в резервный фонд объединения и фонд персональной ответственности туроператора на 2018 год в размере и сроки, предусмотренные Федеральным законом №132-ФЗ», - сообщили представители «Турпомощи».

2 млн 400 тыс. россиян не смогут покинуть страну

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что 2 млн. 400 тыс. россиян не смогут покинуть страну, чтобы выехать за рубеж из-за непогашенных долговых обязательств.

1,7 млн россиян уже попали под временное ограничение на выезд из страны в связи с неуплатой долгов. 42% людей имеют непогашенные платежи в размере 30 тыс. рублей и выше банкам; 1,5% имеют задолженности перед микрокредиторами. Остальные 56,5% процентов попали в список за неуплату ЖКХ, штрафов и налогов, также в списках находятся злостные должники по неуплате алиментов, суммы их долга не превышают 10 тыс. рублей.

В отношении 700 тыс. человек ФССП вынесла постановления о запрете на выезд из страны, если долги не будут погашены - данные передадут пограничным службам.

Аналитики МФК «Домашние деньги» сообщают, что в зоне риска сейчас находится еще 6,7 млн. человек – заемщики банков и микрозаймовых компаний, с суммой долга свыше 30 тыс. рублей и просроченными платежами на срок более чем 90 дней.

Угроза нападения акул в Сиамском заливе Таиланда

Власти курорта Хуахин предупредили туристов об угрозе нападения акул после того, как норвежский турист пострадал во время купания в Сиамском заливе.

В прошлые выходные мужчина был госпитализирован с рваными ранениями ноги, сообщает тайская газета The Nation. Предварительная версия случившегося - мужчина поранился об острые камни на дне во время плавания. Несмотря на это заявление властей Хуахина, мэр города приказал ввести на курорте режим повышенной безопасности и следить за любыми событиями на море; туристов предупредили о возможной угрозе и рекомендовали не отплывать от берега дальше чем на 20 метров.

/TOURBUS.RU