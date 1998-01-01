Новости Туроператор просит Минкультуры запретить в России Booking.com Эксперты обсуждают письмо главы компании «Свой туристический сервис» Сергея Войтовича, предложившего свой «ответ на американские санкции»

Глава группы компаний «Свой туристический сервис» Сергей Войтович направил во вторник в Министерство культуры письмо с предложением заблокировать в России американский сервис бронирования отелей Booking.com в ответ на «антироссийские санкции» США, - сообщает «Интерфакс». «Мы направили во вторник письмо в Минкультуры – ведомство, курирующее туризм — с предложением в качестве одной из контрсанкционных мер ограничить на территории России деятельность сервиса Booking.com, который принадлежит американской компании Booking Holdings», — сообщил он. «У нас есть своя система бронирования отелей, и я всю эту "кухню" хорошо знаю. Две причины у нас. Когда мы стали приходить в небольшие гостиницы, и нам говорили: мы не очень заинтересованы в российских туроператорах, так как у нас есть Booking.com. И куда бы вы ни пришли, почти везде такой ответ. Группы давайте, деловых туристов давайте, а индивидуальные бронирования - нет», — рассказал г-н Войтович. По его словам, российские туроператоры не могут обеспечить поток, который дает отелям американская система.«Вы придете в любую большую международную сеть – Mariott, Hilton, Hyatt – и не сможете подключиться к системе продаж. Вам скажут: я ваше письмо отправил в штаб-квартиру, они рассмотрят. Мы для них слишком маленькие. Российский туроператор не может дать хорошую цену ни на одну приличную гостиницу международной цепочки по сравнению с Booking. У него даже нет возможности подключиться к этой системе. А Booking дает хорошие цены и условия российскому потребителю. С этим что-то надо делать. Я понимаю, что это не очень хорошее решение, но 70% рынка уже монополизированы, и их контролирует американская корпорация», — отметил г-н Войтович. «Конечно, в результате такого решения будет первоначальный шок для гостиниц. Как мы будем без единого работающего механизма канала продаж, который собой представляет Booking. Но у нас так было, когда ввели санкции на молочные продукты импортные – Valio и другие. И ничего. Два-три месяца, и все поменялось», — подчеркнул глава «Свой ТС». Он напомнил, что в Турции сервис не работает уже год. «И что? Появились сервисы Tui лучшего качества, внутренний туризм растет, и никто не плачет, что нет Booking.com», — добавил эксперт. В письме, направленном оператором в Минкультуры, также говорится, что на сайт Booking.com неоднократно подавались жалобы в различных странах. Также в письме говорится о необходимости импортозамещения на рынке бронирования отелей. Комментируя эту новость, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила: «Российский союз туриндустрии неоднократно выступал за то, что Booking.com, как и другие мегаагрегаторы и системы бронирования гостиниц, необходимо приравнять к туроператорам с точки зрения ответственности перед клиентами. Также существует проблема неоправданно высокой комиссии, которую этот ресурс берет с гостиниц. Всем этим, конечно, надо заниматься, в том числе на государственном уровне». В то же время в РСТ выступают против запрета сервиса. «Запрещать — значит лишать выбора россиян, активно пользующихся этой системой бронирования, а также миллионы иностранных граждан, которые бронируют на Booking.com гостиницы, планируя поездку в Россию», — подчеркнула Ирина Тюрина. Между тем учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов считает, что «если на это будет воля и соответствующее распоряжение, то этот сайт могут запретить очень быстро. При желании всегда можно найти перечень нормативных требований, которые не может исполнить иностранный ресурс, так как он находится в юрисдикции другого государства и работает по иному законодательству. Но лично я такую инициативу не поддерживаю: на мой взгляд, запрет не улучшит репутацию нашей страны на туристическом рынке и ограничит туристов в правах». Наконец, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», в беседе с нами заявил: «Конечно, никто не будет блокировать Booking.com в России. Но это не значит, что нужно сидеть, сложа руки нам нужно бороться с ними экономически, то есть предлагать клиентам лучший продукт по более выгодной, чем у Booking.com, цене. К примеру, «Розовый слон» всегда старается дать более привлекательные условия туристам, пусть разница будет 1-2 рубля, и в 80% случаев у нас получается заинтересовать путешественников. Booking.com – это стимул, который подстегивает нас работать лучше и постоянно придумывать что-то новое для клиентов, поэтому блокировать их – ошибка, все расслабятся. Так что, еще раз повторю, если бороться с их монополией на рынке, то только экономически». /TOURBUS.RU



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