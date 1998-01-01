Ростуризм и МИД предупредили наших туристов о беспорядках в Ереване

Туроператоры, активно работающие на армянском направлении, обсуждают, как отразились нынешние события на востребованности направления

Ростуризм на своем портале призвал российских туристов избегать мест массового скопления людей в столице Армении из-за происходящих там акций оппозиции.

"Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о том, что в столице Армении городе Ереване начались протестные акции оппозиции. Демонстранты перекрыли несколько центральных улиц. Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов "внимательно отнестись к предупреждениям МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности".

Как сообщает «Интерфакс», участники многотысячной акции собрались в понедельник на подступах к проспекту Баграмяна в центре Еревана, протестуя против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников отправиться к зданию парламента.

В результате стычек демонстрантов с полицейскими пострадали трое стражей порядка. Они отправлены в больницу. Лидер протестного движения г-н Пашинян также госпитализирован с рваными ранами.

Вчера и сегодня волнения в центре Еревана продолжились.

Комментируя эти события нашему порталу, директор компании De Visu, Алексей Лебедь заявил: «Эти печальные события в Ереване никак не сказались на продажах туров на майские праздники, все было выкуплено заранее.

Наши туристы, находящиеся в армянской столице, конечно, сталкиваются с некоторыми логистическими сложностями, но наша и принимающая компании держат ситуацию под контролем. Стараемся сдвигать экскурсионный график так, чтобы успеть до перекрытия проезжей части.

Хочется особо подчеркнуть, что никакой угрозы жизни и здоровью нашим туристам нет. Отдых наших клиентов проходит в соответствии с расписанием. Нашей компании поступало несколько звонков от взволнованных клиентов, забронировавших туры в Армению в ближайшем будущем, однако после разъяснений с нашей стороны вопрос был решен в положительную сторону.

Я не думаю, что протестные акции негативно скажутся на интересе к направлению».

Со своей стороны пресс-служба туркомпании Armenia Travel сообщила: «Наша компания получила несколько звонков от обеспокоенных туристов, но 90% звонивших решили не менять свои планы и отправиться в путешествие. Армения пользуется большой популярностью, у нас уже полностью распроданы все туры на май – это горячий сезон.

События очень печальные, но они не должны негативно отразиться на спросе, поскольку никакой реальной угрозы жизни отдыхающих нет».

/TOURBUS.RU