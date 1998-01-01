С сегодняшнего дня авиабилеты продаются по новому курсу

Эксперты обсуждают, как новый валютный курс IATA отразится на продаже авиабилетов и туров за рубеж

Вчера стал известен новый курс валют, используемый в соответствии с резолюцией IATA (International Air Transport Association) для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы.

На вчера данный курс составлял 59 рублей за доллар и 72 рубля за евро. Со среды он вырос до 62,5 рублей за доллар и 77 рублей за евро. Таким образом, билеты на международные рейсы подорожали сегодня на 6-7%.

При этом, как рассказали нам в пресс-службе интернет-сервиса Biletix, путешественники из столицы и российских регионов по-разному отреагировали на скачок курса валют: «В то время как число бронирований авиабилетов в Москве выросло в несколько раз на ожиданиях дальнейшего ослабления рубля, в остальных городах-миллионерах отмечено падение продаж».

В то же время директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес в беседе с нами отметил: «На прошлой неделе путешественники активно пользовались этой особенностью рынка воздушных перевозок, стремясь купить авиабилеты, пока ослабление национальной валюты не отразилось на их стоимости. Продажи билетов на международные рейсы по итогам прошлой недели выросли на треть по сравнению с первой неделей апреля.

При этом в понедельник и вторник спрос на авиабилеты вновь вырос, поскольку при средней стоимости перелета за рубеж и обратно в 300 евро стоимость билетов в рублях изменится в среду достаточно чувствительно. Это вряд ли заставит путешественников отказаться от своих планов, но они ускоряют покупку, стремясь сэкономить».

Комментируя эту информацию нашему порталу, пресс-служба туроператора «Библио Глобус» сообщила: «Бронирования сейчас идут в штатном режиме, снижения спроса на туры в зарубежные страны не наблюдается. Напротив, колебания курсов валют подстегнули некоторых туристов к максимальной оплате ранее забронированных туров из-за опасений дальнейшего ослабления курса рубля.

Стоит также отметить, что популярные пляжные зарубежные направления, где распространена система all inclusive, ситуация с ослаблением рубля затронет еще в меньшей степени.

Многие туристы уже спланировали летний отдых, воспользовавшись акциями раннего бронирования. В этом году туристы стремятся заранее забронировать туры на летний период по привлекательным ценам раннего бронирования, забронировать места в востребованных отелях, где в летний период возможен дефицит мест. Глубина продаж по популярным летним пляжным направлениям у нас достигает октября текущего года. Среди популярных летних направлений туроператора «Библио Глобус» спрос по акции раннего бронирования на отдых в Турции уже превышает прошлогодние показатели на 100%, в Испании - на 30%.

Рост показателей продаж по акции раннего бронирования по зарубежным направлением связан со стремлением российских туристов заблаговременно забронировать размещение в популярных отелях, в которых в летний период возможен дефицит мест. Также акции раннего бронирования позволяют бронировать летний отдых с максимальной выгодой».

Напомним, курс IATA рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00:00 часов каждой среды.

/TOURBUS.RU