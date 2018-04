Новости Грузия продемонстрирует свои возможности как MICE-регион Серия workshop в рамках International MICЕ Geography Show – Caucasus Chapter пройдет в Тбилиси в конце мая — начале июня

Открыть новые MICE-возможности Грузии смогут участники International MICЕ Geography Show – Caucasus Chapter от AБT-ACTE Russia, которое состоится с 30 мая по 1 июня. Деловая программа мероприятия будет состоять из серии workshop – заранее запланированных рабочих встреч поставщиков услуг с потенциальными заказчиками. В качестве дополнительной активности делегатам предлагается принять участие в познавательно-развлекательном квесте по Тбилиси. В ходе интерактивной игры-экскурсии экскурсанты расширят свои знания не только в области истории древнего города, но также виноделия и культуры потребления вин, а еще получат шанс проявить свои творческие способности.

«Нам очень понравился формат, предложенный организаторами: участники смогут в комфортной обстановке обсудить актуальные вопросы», – говорит операционный директор Convention and Exhibition Bureau of Georgia Амиран Иванидзе. «Количество предложений по проведению тимбилдингов и квестов в Грузии растет, что привлекает в регион все больше деловых туристов, – отмечает директор по развитию бизнеса Grata DMC Виктория Шарина. – В то же время повышается качество необходимых составляющих успешных мероприятий: к услугам MICE-организаторов высококвалифицированные гиды, современные и безопасные транспортные средства, доступность передового оборудования и многое другое». В качестве основных преимуществ Грузии как региона для MICE эксперты называют также безвизовый режим для большинства стран и хорошую транспортную доступность. Отдельным плюсом остается широкий выбор новых сетевых отелей высокой категории – как в Тбилиси, так и на Черноморском побережье, в Батуми. «Эти гостиницы занимают лидирующие позиции в рейтингах своих международных сетей. В них есть все для успешного проведения как деловых, так и инсентив-программ. Персонал проходит подготовительные тренинги на постоянной основе», – рассказывает Виктория. По ее словам, особого внимания заслуживают уникальный природный ландшафт страны, ее кухня, разнообразие вин и готовность принимать туристов в любой сезон.

К участию в качестве Hosted Buyers и делегатов приглашаются специалисты индустрии MICE, в том числе корпоративные покупатели и эксперты агентств делового туризма Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России. Мероприятие соберет на своей площадке до 150 профессионалов отрасли и пройдет при поддержке Conventionand Exhibition Bureau of Georgia, Radisson Blu Iveria Hotel Tbilisi, Caucasus Events, The Вiltmore Hotel Tbilisi и Grata DMC. Организатор мероприятия - AБT-ACTE Russia (Российская ассоциация бизнес-туризма) – крупнейшая международная организация в сфере делового туризма на территории России и СНГ. Задать все интересующие вопросы, в том числе по формату участия, можно по телефону +7 (495) 660-77-83 или электронной почте info@abt-acte.ru. /TOURBUS.RU



