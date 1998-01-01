Туристические автобусные перевозки может ждать коллапс

«Если в самое ближайшее время нововведения в сфере автомобильного пассажирского транспорта не будут упорядочены, уже этим летом Петербург может ожидать транспортный коллапс», – к такому выводу пришли участники круглого стола, состоявшегося вчера в петербургском «Агентстве бизнес-новостей».

«Порой складывается впечатление, что в Минтрансе, принимая те или иные решения, вовсе не интересуются судьбой бизнеса, - заявила сопредседатель Ассоциации участников рынка заказных автобусных перевозок Петербурга и одновременно генеральный директор компании «Драйв-тур» Кира Журавская. – К сожалению, появление ряда документов ведет не к упорядочиванию рынка, а к устранению с него легальных перевозчиков».

В пример она привела ситуацию с оснащением автобусов системой «ЭРА-Глонасс». Об изменениях правил въезда в Петербург 3 апреля сообщило Управление ГИБДД по городу и Ленинградской области: с 1 июня по 17 июля 2018 года попасть в Питер смогут лишь машины, оснащенные системой «ЭРА-Глонасс» и имеющие разрешение на маршрут от Транспортной дирекция чемпионата мира по футболу. Требования коснутся всех автобусов, вмещающих более 9 пассажиров, и выполняющих заказные, туристические или регулярные перевозки.

Однако выяснилось, что начать работу в системе даже после приобретения нужного и недешевого оборудования невозможно, поскольку нет взаимодействия между ГИБДД, Транспортной дирекцией и АО «Глонасс».

«Сложилась ситуация, когда власти оказались не готовы реализовать ими же принятые меры, - соглашается Олег Куксов, председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков пассажиров «Регионы». - Никто не может нам толком объяснить, когда и как все это начнет работать. В этой связи мы подготовили и направили в Минтранс открытое письмо, в котором требуем быстрых и эффективных действий».

В свою очередь, председатель правления Ассоциации автоперевозчиков пассажиров в Ленинградской области Андрей Баранов уверен: бремя появления новинок в сфере обеспечения безопасности (включая и оснащение автобусов системой «Глонасс») в конечном итоге ляжет на плечи пассажиров. «Совершенно очевидно, что необходимость оплаты новых систем будет постепенно переложена на пассажиров, - полагает он. – Однако сейчас для транспортников наиболее актуальны проблемы нелегальных перевозок и наличия множества решений, которые постоянно вставляют палки в колеса автобусов».

«Нелегальные перевозчики просят оплату в размере от 500 рублей, в то время как у меня себестоимость – 950, - говорит Кира Журавская. – Поскольку они не платят налогов, не получают разрешений и т. д., они это себе позволить могут. А я – нет. Могу с большой степенью вероятности сказать, что после ужесточения мер в сфере безопасности автобусных перевозок с этого рынка ушли до 30% компаний: их бизнес попросту стал нерентабельным. Однако, увы, это не привело к нужному эффекту: фактически он становится все менее легальным. И менее же безопасным».

Что предлагают эксперты? В частности, собрать все нити управления и регулирования отраслью в одних руках. Вернуть систему лицензирования к прежнему виду, который был более логичен и понятен. И разграничить, к примеру, в системе детских перевозок экскурсионные поездки и туры на дальние расстояния.

Олег Куксов предложил и радикальные меры: при принятии нового регламентирующего автобусные перевозки документа уничтожать 3-5 старых, которые зачастую противоречат новинке.

Подводя итог обсуждению темы, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства Санкт-Петербургского отделения «Деловой России» Ирина Семенова заявила – «нужно менять законодательство». «Без этого добиться упрощения работы транспортников, от которых напрямую зависят и успехи туризма, будет невозможно», - уверена она.

А в качестве первого шага в этом направлении между Союзом ассоциаций автоперевозчиков пассажиров «Регионы» и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» был подписан меморандум о сотрудничестве.

/TOURBUS.RU