Горячие новости

МИД предупредил российских туристов о штормах на территории Таиланда/ Вылет рейса Nordwind из Канкуна в Москву задержан почти на сутки/ В Египте еще на три месяца продлили режим ЧП

МИД предупредил российских туристов о штормах на территории Таиланда

Штормовая погода установилась на большей части территории Таиланда, включая Бангкок, сообщает в пятницу ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Таиланд – с 16 по 18 апреля летние шторма в северной, северо-восточной, южной и центральной частях страны, включая город Бангкок; возможны подтопления, повреждения транспортной инфраструктуры и линий электропередач», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

По данным газеты Bangkok Post, с понедельника по среду в Таиланде ожидаются сильные ливни и град. Шторма возникли из-за столкновения холодных ветров из Китая с горячими воздушными массами на территории Таиланда.

Вылет рейса Nordwind из Канкуна в Москву задержан почти на сутки

Рейс авиакомпании Nordwind N4 3516 из мексиканского курорта Канкун в Москву задержан почти на сутки из-за технической неисправности самолета, сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу компании Александр Сухоруков.

Самолет должен был вылететь из Канкуна в понедельник в 19.15 по местному времени и прилететь в Москву во вторник в 17.35. По словам г-на Сухорукова, вылет перенесен на 1.35 среды по московскому времени, прилет ожидается в 12.50.

"Самолет не вылетел из-за технической неисправности, это не механическое повреждение. Пассажиры размещены в гостиницах", — сказал представитель Nordwind.

Ранее о задержке сообщил "Интерфаксу" один из пассажиров. "Из мексиканского курорта Канкун не могут вылететь туристы почти сутки, в Nordwind ничего не объясняют, люди без воды и еды находятся в аэропорту", — рассказал он.

В Египте еще на три месяца продлили режим ЧП

Режим ЧП, введенный в Египте год назад, продлен еще на три месяца на всей территории страны, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Египет – с 14.04 на три месяца на всей территории страны продлевается режим ЧП (введен в апреле 2017 г.). На Севере и в центральной части Синайского полуострова продолжается контртеррористическая операция и сохраняется комендантский час", — говорится в твиттере ДСКЦ.

Напомним, что Россия 11 апреля года возобновила авиасообщение с Египтом после более чем двухлетнего перерыва. Пока рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air только между Москвой и Каиром.

/TOURBUS.RU