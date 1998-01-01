«Крымская волна» заработала

Авиакомпания Nordwind выполнила вчера первый рейс из столичного Шереметьево в новый комплекс симферопольского аэропорта «Крымская волна»

Вчера в новом терминале симферопольского аэропорта приземлился первый рейс из столицы, сообщает «Интерфакс». Первые пассажиры прибыли из Москвы на крыльях «Боинга 737» а/к Nordwind в 08.10.

Разрешение на ввод нового аэровокзального терминала в эксплуатацию – самого крупного на всей территории Юга России - Росавиация выдала на прошлой неделе.

Общая площадь «Крымской волны» составляет 78 тыс. кв. метров; предполагается, что аэропорт сможет одновременно обслуживать 3,65 тыс. пассажиров в час и 6,5 млн в год.

Евгений Плаксин, генеральный директор международного аэропорта «Симферополь», так охарактеризовал новый терминал: «Он в три раза больше существующего аэровокзального комплекса «Симферополь».

В ходе своего интервью радиостанции Sputnik депутат государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил: «Я уверен, что сегодня очень значимый день в истории российского Крыма. Новый терминал – это грандиознейшее сооружение, которое станет лицом крымской столицы. Этот аэропорт уникален по разным параметрам. Это сооружение, которое изменит транспортную логистику на нашем полуострове. Крым – это, в первую очередь, курорт, который принимает ежегодно миллионы наших граждан.

И, конечно, замечательно, что в этом году откроются два очень значимых в плане транспортной логистики объекта – это уже открывшийся новый терминал аэропорта Симферополя, и скоро, как мы знаем, планируется открытие первой части нашего моста через Керченский пролив.

А это решит огромное количество задач, которые стоят перед Крымом, чтобы наш полуостров развивался на качественно новом уровне».

При строительстве нового терминала, как отметил г-н Плаксин, большое внимание было уделено «мелочам». В новом здании расположено 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов и выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов; также множество ресторанов и кафе, комнаты отдыха.

«Новый терминал - это безбарьерная среда. Все было сделано для максимального комфорта пассажиров», - рассказал журналистам гендиректор аэропорта Евгений Плаксин

Строительство продолжалось на протяжении двух лет, общая стоимость инвестиций в строительство оценивается в 32 млрд рублей.

«Чтобы придать новому терминалу волнообразную форму, архитекторам южнокорейской компании Samoo Architects & Engineers пришлось возвести 5,7 тыс. металлоконструкций и 136 уникальных колонн», - отметили в пресс-службе аэропорта.

/TOURBUS.RU