Станет ли теперь труднее получить Шенген?

Как сообщила Еврокомиссия, на которую ссылается АТОР, за прошлый год каждая четвертая шенгенская виза была выдана гражданам России. Всего за 2017 год странами ЕС было выдано 14,6 млн виз гражданам 171 государства. Консульства стран Шенгенского соглашения, согласно информации Еврокомиссии, получили 16,1 млн заявок на получение виз. Это на +6,3% больше, чем в 2016 году; примерно 90 тыс. виз было выдано непосредственно «по прилете».

При этом был отмечен стабильный рост числа заявок на получение шенгенской визы от граждан России (+22%), Индии (+16%), Алжира (+4,7%), Белоруссии (+2,8%), Марокко (+10,7%), Таиланда (+9,0%) и Ирана (+17,9%).

Спад по числу стран, чьим гражданам были выданы визы, показали Саудовская Аравия - у них -3,0% и Украина -48%. Профессионалы связывают такие низкие показатели Украины с началом действия льготного режима для граждан страны при посещении стран Шенгенской зоны.

Активней других в 2017 году шенгенские визы выдавали консульства Франции – 3, 12 млн; Германии – 1,85 млн; Италии – 1,7 млн; Испании – 1,4 млн, а также Греции - около 1 млн.

Самые скромные результаты по выданным визам были отмечены у консульств Исландии – 7,1 тыс.; Люксембурга – 9,6 тыс.; Словении – 23,5 тыс.; Мальты – 28 тыс.; Словакии – 40,5 тыс.

В топ-10 стран по числу отказов на получение визы вошли Афганистан, Алжир, Коморские острова, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Эритрея, Гана, Гвинея, Ирак, Нигерия, Сенегал и Сирия.

Всего за 2017 год шенгенские визы получили 3,38 млн россиян, 3,2 млн из них – мультивизы. Согласно статистике, Россия входит в топ-стран, чьим гражданам разрешен многократный въезд на территорию ЕС - примерно 83,8% от всего числа выданных виз; доля отказов россиянам в визе составила – 1,36%, это один из самых низких показателей.

Комментируя эту статистику нашему порталу Александр Тепляков, руководитель отдела коммуникаций с партнерами компании «ДАНКО Тревел», отметил: «Мы не заметили какого-либо ухудшения ситуации с выдачей шенгенских виз. Говорить об увеличении числа отказов не можем, поскольку у нас их не было. Просто, с учетом всех последних политических событий, визы стали выдаваться на меньший срок. Италия, которая раньше выдавала визы на год, теперь открывает шенген на полгода максимум. При этом Франция ничего не поменяла в политике выдачи виз.

Наша компания - одна из немногих на рынке, открывающих шенген крымчанам, и хочется отметить, что для них тоже ничего не изменилось, отказов не прибавилось. Правда, недавно мы возили рекламный тур и двум нашим участникам Словения выдала визу только на полгода, раньше такого не было».

В свою очередь, Яна Качегура, специалист по связям с общественностью компании ANEX Tour, сообщила нам, что «увеличения отказов в выдаче шенгенских виз мы не отмечаем. Возможно, отказы имеются среди самостоятельных туристов, но на групповые туры это, как правило, не распространяется».

/TOURBUS.RU