«Лучшие друзья девушек» приглашают туристов в Антверпен

Пятого мая в историческом центре Антверпена состоится открытие нового Музея бриллиантов DIVA, - рассказали нам в представительстве офиса по туризму Фландрии и Брюсселя в России.

Как пояснили в турофисе, история Антверпена неразрывно связана с драгоценными камнями. На протяжении более 500 лет Антверпен является всемирным центром торговли алмазами и бриллиантами. Даже сегодня 84% необработанных алмазов и 50% ограненных бриллиантов проходят через алмазные биржи Антверпена. Только там можно найти около 1700 компаний по продаже алмазов и бриллиантов на территории, не превышающей квадратный километр. Огранщики из Антверпена являются лучшими из лучших, а «Антверпенская огранка» уже давно стала эталоном качества для всего мира.

В музее DIVA посетители познакомятся с историей бриллиантов Антверпена и узнают, насколько тесно судьба города связана с этими маленькими драгоценными камнями. Выдающееся мастерство ювелиров и увлекательные городские легенды обещают подарить гостям этого великолепного музея незабываемые впечатления.

История бриллиантов в музее DIVA представлена в шести залах. Первый зал – это потрясающая сокровищница – Wunderkammer. Выдающиеся экзотические ювелирные изделия и раритеты позволят прикоснуться к прославленному прошлому Антверпена, ведь до середины 17-го века город являлся одним из ведущих европейских центров по производству и торговле предметами роскоши и искусства. Серебро, ювелирные изделия, драгоценные камни и различные дары природы, такие как кокосовые орехи, ракушки и кораллы, в то время пользовались большим спросом.

Следующий зал – Atelier. Здесь основное внимание уделено процессу обработки алмазов и ковке серебра. Посетители музея своими глазами увидят весь процесс огранки камней и изготовления серебряных украшений. International Trade Room представляет Антверпен как всемирный центр торговли алмазами и бриллиантами. Мультимедийный глобус покажет, как Антверпен стал и до сих пор является бриллиантовой столицей мира. На большом экране гости музея увидят все торговые маршруты, по которым алмазы поступали в Антверпен на протяжении 550 лет, а мультимедийные стенды и короткие видеозарисовки обеспечат посетителей дополнительной информацией.

Зал Dining Room продемонстрирует роль предметов роскоши в повседневной жизни. Здесь посетители почувствуют себя гостями на королевском приеме – им предложат занять место за столами, сервированными дорогостоящей серебряной утварью, а также послушать отрывки из разговоров вельмож того времени.

В Зале Vault исследуются вопросы подлинности бриллиантов и серебра. Здесь посетителей ждет небольшой интерактив – им самим придется ответить на несколько вопросов, прежде чем узнать все секреты мира подпольной торговли бриллиантами и методов борьбы с ней.

Последний зал – Boudoir – заинтересует всех женщин. Здесь представлены самые дорогостоящие украшения из коллекции музея.

Cпециально для DIVA именитый бельгийский режиссер и сценарист Frank Van Laecke разработал аудиогид Jérome, который расскажет каждому посетителю обо всех тонкостях экспозиций. Его рассказы поражают воображение своей красочностью.

Общими усилиями именитые дизайнеры создали уникальную атмосферу, которая расскажет всем желающим об истории бриллиантов Антверпена. Также в музее DIVA находятся отличная библиотека; мастерская, где посетители могут наблюдать за процессом изготовления украшений и обработки серебра; конференц-залы и два ювелирных магазина. Помимо постоянной выставки в музее проходят и временные, чтобы постоянно радовать своих гостей новыми экспонатами.

Новый музей откроется по адресу: Suikerrui 17-19, 2000, Антверпен. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (выходной: среда). Входные билеты: взрослые – 10 евро, лица в возрасте 13–26 лет – 7 евро, дети до 12 лет – бесплатно.

/TOURBUS.RU