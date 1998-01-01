«Ворота Севера» открывают «Серебряное ожерелье России»

Завершившаяся на днях XVII Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера» собрала в Вологде сотни представителей турбизнеса и десятки компаний: все три этажа «Русского дома» были заполнены до отказа, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Одними из главных деловых событий выставки стали третий съезд туроператоров «Серебряного ожерелья России», а также заседание Координационного совета по реализации проекта, которое провел заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев. По его оценке, за три года проект уже завоевал авторитет на федеральном уровне и в настоящее время объединяет до ста туроператоров и аккумулирует около 500 межрегиональных туристических маршрутов.

«Конкурентоспособный проект живет, развивается, и имеет шанс стать лидером туристического рынка России», - заявил он.

«К нему начал активно подключаться бизнес: за три месяца этого года 8 туроператоров в Архангельской области и 15 в Ленинградской подписали соглашения о реализации «Серебряного ожерелья», - сообщил Олег Васильев. – Поэтому мы ставим перед собой новые амбициозные цели и ищем новые направления работы. Например, Ленобластью предложено раз в полгода выбирать в каждом из регионов «Серебряного ожерелья» временную столицу проекта и проводить там общие мероприятия».

По его мнению, сейчас проект особенно нуждается в продвижении на международном уровне как единый бренд, и поэтому, помимо участия в выставках, руководство АНО «Серебряное ожерелье» обратилось к компании «TUI Россия» с просьбой подобрать площадки для презентации проекта за границей. Кроме того, появилось и предложение совместить проект Вологодской области «Живые уроки» с «Серебряным ожерельем», запустив новое направление «Серебряное ожерелье. Дети», посвященное развитию детского экскурсионного и познавательного туризма.

По словам Олега Васильева, в Министерстве культуры РФ разработан проект критериев оценки городов и населенных пунктов – претендентов на вступление в «Серебряное ожерелье России». Есть и еще одна важная новость: по словам Олега Васильева, в течение 2018 года будет завершено формирование АНО «Серебряное ожерелье» и запущен специальный портал проекта.

Что касается самих «Ворот Севера», то открывавший выставку губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, назвав ее визитной карточкой региона, подчеркнул: за последние пять лет туристический поток на Вологодчину увеличился в полтора раза. «В 2017 году область посетили почти три млн человек, - сообщил он. - Для гостей региона разработано около 300 туристских маршрутов и экскурсионных программ, а Вологодчина по праву входит в десятку лидеров по эффективности деятельности региональных органов власти в сфере туризма».

«Поскольку в этом году мы отмечаем 20 лет проекту «Великий Устюг - родина Деда Мороза», осенью приглашаем всех, чтобы вместе отпраздновать юбилейную дату». – добавил Олег Кувшинников.

В рамках выставки «Ворота Севера» состоялся форум инвестиционных проектов в сфере туризма и придорожного сервиса, а также ряд «круглых столов», семинаров и межрегиональных конференций, посвященных развитию туризма. Нашлись и новинки: в частности, состоялись презентации «Мобильного гида по Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику» и аудиогида «От Вологды до Онеги», а также впервые состоялся конкурс на лучший туристский сувенир проекта «Серебряное ожерелье России», на который поступило свыше двухсот заявок.

/TOURBUS.RU



