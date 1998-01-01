Новости Ростуризм не сомневается в платежеспособности «РЖД Тур» Глава Ростуризма прокомментировал требование британского партнера признать банкротом российскую туркомпанию

Ростуризм назвал необоснованными сомнения в платежеспособности компании «РЖД Тур», английский контрагент которой Papyrus RZD Tour Train Charter заявил о намерении обратиться в суд с целью признать "РЖД Тур" банкротом, - сообщает «Интерфакс». «У Ростуризма вызывает удивление тот факт, что спор двух компаний – хозяйствующих субъектов выносится в публичную сферу, тем более в формате, дискредитирующем российских участников туристского рынка. Применительно к ситуации вокруг «РЖД Тур» сомнения в платежеспособности компании с годовым оборотом более чем в 2 млрд рублей, которая имеет непосредственное отношение к холдингу «РЖД», представляются необоснованными», — заявил глава ведомства Олег Сафонов. Комментировать деятельность Papyrus RZD Tour Train Charter в Ростуризме отказались из-за «отсутствия информации о компании». «Если у нее есть претензия к российскому туроператору – она имеет возможность урегулировать ее в судебном порядке», — подчеркнул г-н Сафонов. Напомним, что ранее издание RATA-News сообщало, что британский туроператор Papyrus RZD Tour Train Charter в 2014 году получил заказ на программу чартерных железнодорожных рейсов для перевозки 30 тыс. китайских туристов по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва с 1 июня по 31 августа и заключил для этого контракт с "РЖД Тур", однако реализовать ее не получилось по причине нарушений условий договора со стороны английской компании. В 2017 году исполнительный директор Papyrus RZD Tour Train Charter Питер Хеддерли подал иск против "РЖД Тур" с требованием возврата авансового платежа в размере около 4,8 млн рублей, который был удовлетворен. Тем не менее выплаты по нему не производились, поскольку представители английской компании не обратились в банк с исполнительным листом.

В конце марта 2018 года на сайте fedresurs.ru появилось сообщение о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве "РЖД Тур" "в связи с наличием у компании признаков банкротства", о чем сообщил один из отраслевых информационных туристических ресурсов. Между тем, комментируя это намерение, заместитель гендиректора по развитию компании «РЖД Тур» Александр Львов заявил «Интерфаксу», что компания готова «в любую секунду» выплатить 4,8 млн рублей по иску английской компании при условии соблюдения всех процессуальных норм искового производства. В свою очередь, в интервью АТОР он заявил, что «в данном случае мы имеем дело с рядовым спором хозяйствующих субъектов. В 2014 году иностранная компания Papyrus RZD Tour Train Charter Ltd. заказала у нас услуги по организации чартерного поезда на территории России. В таких случаях, согласно принятым в нашей договорной практике процедурам, мы просим непроверенных контрагентов внести авансовый платеж. В случае г-на Хеддерли и его компании аванс составлял не слишком значительную часть от общей суммы контракта. Перевозка, заказанная г-ном Хеддерли, не состоялась по его инициативе, причем отказ заказчика поступил за неделю до начала старта проекта – и в соответствии с подписанным обеими сторонами договором – аванс был удержан». /TOURBUS.RU

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