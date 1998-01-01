У «Саратовских авиалиний» - новый гендиректор

По информации СМИ, совет директоров а/к «Саратовские авиалинии» единогласно принял решение назначить новым руководителем Игоря Натыкана, занимавшего ранее должность руководителя саратовского аэропорта Центральный.

Ранее компанию «Саратовские авиалинии» возглавляя Алексей Вахромеев, однако ему не удалось устранить все предписания от регулятора, в связи с этим он был досрочно снят с занимаемой должности.

На прошлой неделе глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что деятельность авиакомпании можно назвать «безответственной». В ходе своего выступления на первом «Конгрессе путешественников и авиапассажиров» он заявил: «Чудовищное безразличие и безответственность со стороны гендиректора авиакомпании. Общаться с ним не хочется».

Напомним, что ранее компании было предложено «добровольно» прекратить производственную деятельность, не дожидаясь отзыва сертификата.

Между тем пресс-служба авиакомпании «Саратовские авиалинии», сообщая о смене руководства, добавляет, что перевозчик намерен продолжить свою работу и устранить все предписания. При этом СМИ напоминают, что в дополнение ко всем штрафным предписаниям им придется выступить ответчиком по делу о недавнем крушении самолета АН-148, которое будет рассматриваться в городском суде Орска.

Между тем Александр Цандекиди, генеральный директор компании «Музенидис Трэвэл», по-прежнему уверен, что, несмотря на все последние события, для перевозчика еще не все потеряно, поэтому оператор пока не планирует прерывать свои деловые отношения с «Саратовскими авиалиниями».

Со своей стороны, «Саратовские авиалинии» также надеются, что в ближайшее время смогут возобновить свою деятельность.

«Все нарушения, выявленные в ходе проверки, были нами устранены», - сообщил Игорь Натыкан, новый генеральный директор «Саратовские авиалинии».

Напомним также, что недавно пресс-служба «Саратовские авиалинии» сообщила, что ими был подан пакет документов для регистрации нового бренда Ivolga Airlines. В интернете уже появились изображения лайнера Embraer 190 с обновленными ливреями.

Комментируя нашему порталу последние события вокруг компании, генеральный директор компании «Инфомост», Борис Рыбак отметил: «Конечно, такие кадровые перестановки говорят о желании компании побороться за себя и изменить мнение регулятора. С точки зрения Москвы – это маленькая авиакомпания, и, может быть, для нее было бы проще сдаться.

Но для Саратова – это большое и стратегически важное предприятие. Новое руководство должно принести с собой новое видение, новый подход. Думаю, что нынешний директор сможет «расчистить путь» и убрать напряженность в отношениях с Росавиацией».

/TOURBUS.RU