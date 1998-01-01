Наши туристы этим летом снова смогут сплавать из Турции в Грецию

Упрощенный визовый режим для посещения греческих островов в ходе паромных экскурсий из Турции будет действовать и в этом году

Руководящие органы Евросоюза анонсировали свое решение продлить действие упрощенного визового режима для граждан третьих стран, включая Россию, желающих посетить Греческие острова в ходе паромной однодневной экскурсии из Турции.

Как сообщает Министерство иностранных дел Греции, «Европейская комиссия соглашается с применением в 2018 году упрощенной системы выдачи виз для турецких туристов и граждан третьих стран, которые юридически находятся в Турции и желают посетить греческие острова Эгейского моря».

Напомним, что система льготного визового режима для посещения греческих островов Эгейского моря действует с 2012 года. Путешественники, отдыхающие в Турции на Эгейском побережье, могут посетить острова Кос, Родос, Лесбос и др., отправившись на одном из паромов из портов Бодрума или Мармариса. Стоимость разовой визы – 35 евро.

Как сообщает АТОР, наибольшее число туристов на греческие острова прибывает в период с апреля до середины ноября.

Согласно СМИ, ЕС неохотно принял нынешнее решение о продлении визового режима из-за опасений, связанных с увеличением числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции, Сирии, Ирака и других восточных стран.

При этом в 2017 году ЕС уже сообщал о намерении прекратить действие упрощенного визового режима для посещения греческих островов Эгейского моря.

Комментируя востребованность подобных программ, пресс-служба Anex Tour заявила: «Конечно, решение не продлевать упрощенный визовый режим для посещения греческих островов Эгейского моря в целом негативно сказалось бы на турбизнесе, так как было бы сложно удовлетворить желание клиентов, отдыхающих в Турции, посетить эти острова.

При этом нужно отметить, что у нашей компании спрос на такие круизные экскурсии не слишком значительный».

/TOURBUS.RU