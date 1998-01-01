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16 апреля
В Москве представили новый взгляд на Женевский регион
Туристический офис региона Женевского озера представил туристические новинки летнего сезона-2018
На прошедшей неделе офис по туризму региона Женевского озера при поддержке посольства Швейцарии в Москве, офиса по туризму Швейцарии и Swiss International Air Lines провел традиционный вечер, где с гостями поделились последними новинками региона.
В начале встречи Елена Бондаренко, представитель офиса по туризму региона Женевского озера, сообщила, что, согласно статистике за прошлый год, туристический поток в Швейцарию из России вырос на +1,7%.
«Швейцария - уникальное сочетание прекрасной природы, гастрономии и, конечно же, виноделия. Эти компоненты - основа нашего успеха, привлекающие все больше туристов», – отметила она в ходе выступления.
Представители офисов по туризму региона Женевского озера, Лозанны, Монтре Ривьера и Виллара-Грийона‐Ле-Диаблере провели презентацию будущих событий и мероприятий, запланированных на этот летний сезон.
Так, гостям сообщили, что в дополнение к семи винным пешеходным маршрутам кантона Во в ближайшее время будут открытии еще три. В процессе прогулки путешественники смогут полюбоваться потрясающими пейзажами, а также ближе познакомиться с историей региона и местными ремеслами.
В этом году состоится открытие юбилейного, 10-го по счету, трюфельного рынка в самом сердце виноградников Бонвиллара, где на прилавках и стендах будут представлены свежие, проверенные и одобренные экспертами трюфели, а также местные продукты.
Также летом 2019 года пройдет 6-й фестиваль садов Lausanne Jardins. Событие, посвященное определению роли ландшафтного дизайна в городской среде. В будущем году ландшафтные дизайнеры будут украшать город при помощи растений; планируется увеличить их число в несколько раз на улицах и площадях, самых отдаленных уголках города, а также на фасадах и крышах зданий. В рамках этого фестиваля будет представлено около 20 лучших работ по современному озеленению.
Одной из главных новостей стало сообщение, что авиакомпания SWISS в 2019 году в зимний период поставит 30 дополнительных рейсов по маршруту Москва - Женева.
На период проведения ЧМ по футболу - 2018 на полеты в Россию авиакомпания поставит самолет Boeing 777 из-за большей вместительности. Особое внимание в ходе своего выступления Ильнара Желялетдинова, коммерческий представитель авиакомпании SWISS по Москве и Центральной России, обратила на то, что бортовая кухня SWISS получила награду Mercury.
«Рада сообщить, что наша кулинарная концепция была отмечена наградой Mercury. Это еще раз подтверждает наш основной принцип – предоставлять самый лучший сервис на борту наших самолетов и заботиться о каждом клиенте», - заключила Ильнара Желялетдинова.
/TOURBUS.RU
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