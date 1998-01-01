Новости Доминикана ждет 300 тысяч россиян На прошлой неделе в Пунта-Кане в 19-й раз состоялась ежегодная выставка DATE, традиционно собравшая представителей местных и международных туристических компаний и поставщиков услуг, журналистов профильных изданий и других участников туристического бизнес-сообщества.

В 2017 году в Доминиканской Республике побывало 6,2 млн иностранных путешественников, что на 228 тыс. больше, чем год назад. Учитывая разнородность спроса, Министерство туризма Доминиканской Республики (MITUR) совместно с Ассоциацией отелей и туризма Доминиканской Республики (ASONAHORES) постоянно работает над диверсификацией туристических предложений, чтобы поразить и удовлетворить потребности современного туриста, и это, несомненно, приносит свои плоды. За первый квартал 2018 года прирост туристов, выбравших воздушный транспорт, составил 6,5%, в страну прибыл 1,6 млн человек. Нельзя не отметить, что указанный рост достигнут,в том числе благодаря российскому турпотоку, который занял 3-е место среди европейских стран. За 2017 год Доминиканскую Республику посетили 240 тыс. российских туристов, в относительном выражении прирост составил почти 82% по сравнению с 2016 годом. А в январе-марте этого года Доминикану уже успели посетить 58,6 тыс. человек из России. Туристам из более чем 140 государств (в том числе россиян), не нужно заранее заботиться об оформлении визы, достаточно приобрести за несколько долларов туристическую карту при въезде. «В этом году у нас есть все основания рассчитывать на сохранение благоприятной тенденции. Несмотря на то, что для российского туриста Доминикана, в первую очередь - пляж и солнце, в 2018 году мы будем активнее стремиться разнообразить предложение,уделяя большее внимание премиум-сегменту, активному и культурному туризму», - поделилась с гостями выставки Галина Лысенко - директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах СНГ. Положительная динамика туристического развития данного региона Карибского бассейна достаточно устойчива, страна остается бесспорным лидером в Латинской Америке. Так, в 2017 году доходы от туризма в иностранной валюте составили $7,5 млрд. По словам Галины Лысенко, сегодня Министерство туризма Доминиканской Республики уделяет значительное внимание туристической инфраструктуре Санто-Доминго как культурному и историческому центру страны. Из новых экскурсий особенно выделяется музей-аттракцион Kah Kow Experieoce, находящийся в живописном районе - колониальном центре Санто-Доминго, который повествует об истории какао и шоколада. В то же время не менее целенаправленно развиваются эко-провинции Бараона и Педерналес, в качестве незаурядного примера выступает первая и единственная винодельня на Карибах Осоа Вау. Первостепенное значение MITUR и ASONAHORES отдают сфере размещения туристов. За 2017 год согласовано порядка семидесяти трех туристических проектов с объемом инвестиций более $4 млрд., которые пополнят номерной фонд примерно на 28 тыс. номеров. Основная часть проектов сконцентрирована в провинциях Ла-Альтаграсия, Сан-Педро-де-Макорис, Пуэрто-Плата, Бараона, Эль-Сейбо и Самана. За счет стабильного потока прямых иностранных инвестиций появляются эксклюзивные бутик-отели, например уникальный особняк Casa del Disenador, расположенный в Санто-Доминго в доме колониального стиля, где вырос прославленный модельер Оскар де ла Рента. Кроме того, отели активно пересматривают традиционные концепции. Курорт Lifestyle Holidays Vacatoo Resort внедреяет формат «all inclusive» в виллы и апартаменты, Secrets Cap Caoa Resort & Spa предлагает формат «unlimited luxuryall inclusive» с изысканной кухней и премиальными напитками, а Royaltoo Luxury Resorts открыла отель «только для взрослых». Помимо отелей появляются зрелищные и MICE-проекты - два амфитеатра в Пунта-Кане и Пуэрто-Плате, идет строительство Конгресс-центра вместимостью на 2760 человек в Пуэрто-Плате. Идет активное продвижение и застройка юга страны - так в провинции Перавия стартовали работы по созданию курорта Puntarena. Особое внимание на выставке было посвящено развитию премиум-сегмента турбизнеса. Доминикана зарекомендовала себя одним из лучших гольф-направлений мира и столицей гольфа Карибского региона. Также, Галина Лысенко отметила, что «Доминиканская Республика вошла в список десяти лучших направлений для рыбной ловли по версии Billfsh Report. Страна заняла сразу две позиции рейтинга, на втором месте которого расположилась Пунта-Кана, на десятом - яхт-марина Casa deCampo». Увеличение спроса на проживание класса «люкс» подтверждается неоднократным фигурированием нескольких отелей в престижном рейтинге Forbes Travel Guide - знаком исключительного качества. Кроме этого, пляжи Доминиканской Республики являются одними из лучших в мире, двадцать восемь из которых отмечены «Голубым Флагом». Доминиканская Республика упрочила свои позиции на российском рынке в качестве круглогодичного направления. Не считая перехода от чуть более свежего и влажного зимнего периода к чуть более сухому и жаркому летнему, - в стране практически стерты границы сезонности. Этим летом страна особенно порадует искушенного туриста колоритными событиями. В июле Пунта-Кана отпразднует гастрономический фестиваль еды и вина, а в Пуэрто-Плате пройдет первый масштабный Фестиваль доминиканского рома. В августе под зажигательные звуки латины пройдет Фестиваль меренге и карибских ритмов в Санто-Доминго. Выставка Dominican Annual Tourism Exchange в очередной раз зарекомендовала себя как одна из эффективных платформ развития туристического бизнеса в стране. «Сотрудничество с туроператорами позволит предложить всё многообразие вариантов отдыха в Доминикане и дополнить пляжный отдых знакомством с природными, культурными достопримечательностями страны», - отметила г-жа Лысенко. /TOURBUS.RU

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