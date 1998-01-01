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В Петербурге решали, как защитить турибизнес

Более 120 профессионалов приняли участие во Всероссийской конференции по изменениям в туристическом законодательстве

Во второй всероссийской практической конференции, посвященной изменениям в профильном законодательстве и организации договорной работы, состоявшейся недавно в городе на Неве, приняли участие более 120 руководителей и специалистов туроператорских компаний, турагентств и образовательных учреждений, - соообщает наш корреспондент.

Организаторами мероприятия, становящегося традиционным (первая аналогичная конференция состоялась год назад) стали СЗРО РСТ и компания «ТрэвелЭкспо». «Благодаря возможности онлайн-участия география нынешнего события оказалась весьма широкой, - констатировала генеральный директор «ТрэвелЭкспо» Ольга Русинова. - Кроме непосредственных участников конференции, профессионалы из 20 регионов страны, от Калининграда до Камчатки, смогли не только прослушать запланированные доклады, но активно задавали вопросы в режиме реального времени и участвовали в дискуссии».

Интерес к нынешней конференции объясним: если в 2017-м речь на ней шла, в основном, об изменениях в федеральном законодательстве о туризме и нормативно-правовых документах, в этот раз акцент сделали на практических аспектах регулирования договорных отношений между туристами, участниками рынка и поставщиками туристских услуг, а также юридической защите интересов турфирм.

Причем информацию слушатели смогли получить из первых рук, поскольку в обсуждении профильной тематики приняли участие адвокаты Адвокатской палаты Петербурга Ольга Душенок с более чем 10-летним опытом работы в туристской сфере и эксперт по юридическому сопровождению хозяйственно-правовой деятельности туристских предприятий Валентина Данилова.

Большой интерес собравшихся вызвало и выступление преподавателя Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Татьяны Анциферовой, посвященное нюансам бухучета в турбизнесе и внедрению онлайн-касс.

С актуальной информацией о новом порядке проверок турфирм с использованием проверочных листов и ответственности за нарушение прав туристов выступила на конференции главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Петербургу Елена Морозова.

А участвовавший в режиме онлайн директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко поделился своим видением законодательных новелл и высказался по поводу таких неоднозначных и до сир пор вызывающих множество вопросов проектов, как «Реестр турагентств» и «Электронная путевка».

«Совместная конференция с «ТрэвелЭкспо» приобрела ежегодный и системный характер, - подвела итог мероприятия директор Северо-Западного отделения РСТ Екатерина Шадская. – Абсолютно уверены в том, что осведомленность профессионалов турбизнеса об актуальных требованиях законодательства и ответственности за его нарушение или неисполнение - одно из непременных условий существования цивилизованной деловой среды отечественного туризма. Поэтому и впредь станем прилагать все усилия для того, чтобы аналогичные события становились все более интересными и насыщенными».

/TOURBUS.RU