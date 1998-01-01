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Рубль начал рост по отношению к доллару и евро/ Семь детей пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье/ Уровень насилия на мексиканском курорте Канкун достиг критической отметки

Рубль начал рост по отношению к доллару и евро

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать падение первой половины недели, - сообщает «Интерфакс».

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,5 - 61,9 руб./$1, по итогам первых минут торгов курс составил 61,6 руб./$1 (-39 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 75,89 руб./EUR1 (-53 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 45,3 копейки к уровню закрытия четверга, до 68,03 рубля.

Доллар при этом оказался на 45,59 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро — на 86,69 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжил коррекционное восстановление к доллару и евро после обвального падения первой половины недели, отыгрывая снижение рисков введения санкций против российского госдолга и отсутствие эскалации в ситуации вокруг Сирии.

Как сообщалось ранее, падение курса рубля к евро и доллару на этой неделе привело к изменению ситуации с продажами на туристическом рынке. Многие туристы, частично оплатившие зарубежные путевки на лето, решили срочно внести доплату.

Аннуляций уже забронированных поездок в связи с ослаблением рубля не было, но часть туроператоров и турагентств сообщили о снижении спроса в связи с подорожанием туров. Эксперты также предполагали возможный рост спроса на отдых в России, где цены остаются стабильными.

Семь детей пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что во вчерашнем ДТП в Подмосковье с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали семеро детей.

"По нашим данным, в автобусе было 50 детей, они ехали с экскурсией. Водитель легкового автомобиля выскочил на "встречку". По предварительным данным, семь детей пострадали", — сказала г-жа Мишонова "Интерфаксу" в четверг.

По ее словам, степень тяжести пострадавших уточняется, информация будет позже.

ДТП произошло в 16:00 в Пушкинском районе на 68 км автодороги А-107 ("бетонка"), сообщили ранее в подмосковном главке полиции. Автомобиль ВАЗ столкнулся с автобусом марки "Вольво", в автобусе ехали дети из Ногинска в Клин. В полиции подтвердили, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Уровень насилия на мексиканском курорте Канкун достиг критической отметки

Уровень насилия на популярном туристическом курорте Канкун в Мексике достиг наивысшей отметки с 2004 года, с начала года были застрелены более 100 человек, сообщает газета Daily Mail.

«Только за 36 часов в начале апреля в Канкуне были убиты четырнадцать человек, все они были связаны с наркокартелями. Убийства произошли непосредственно в те дни, когда порядка 112 тыс. туристов приехали в город, чтобы отпраздновать Spring Break – «весенние каникулы». Некоторые из убийств случились на расстоянии 13 км от отелей», — отмечает издание.

В среду 11 апреля в Канкуне также было обнаружено тело женщины, которой несколько раз выстрелили в лицо. Убийца оставил некое «сообщение» на ней.

Ранее сообщалось, что в январе в Канкуне группа вооруженных людей напала на генерального прокурора штата возле полицейского участка. В результате перестрелки между преступниками и стражами порядка были убиты трое нападавших и один полицейский. В городе было введено чрезвычайное положение.

Канкун и Плайя-дель-Кармен в Мексике являются одними из наиболее важных туристических центров, наиболее часто посещаемыми иностранцами. В отличие от Акапулько, они считались достаточно благополучными и спокойными городами. В частности, 60% российских туристов, посещающих Мексику, выбирают эти курорты.

/TOURBUS.RU