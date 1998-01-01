Туристы смогут попасть во дворец Алексея Михайловича под покровом ночи

В «Театральной хоромине» дворца Алексея Михайловича в Коломенском прошла презентация летних туристических новинок Московского государственного объединённого (Коломенское, Измайлово, Люблино) музея-заповедника, - сообщает наш корреспондент.

«Нынешний год — год 95-летия нашего музея, - сказал директор МГОМЗ Сергей Худяков. - Именно в 1923 году наркомат просвещения выдал мандат на организацию музея в Коломенском великому русскому реставратору Петру Дмитриевичу Барановскому, и вскоре на государственную охрану был принят знаменитый шатровый храм Вознесения. Все основные события сезона 2018 года пройдут под знаком этого юбилея».

В прошлом году, по данным г-на Худякова, объединённый музей-заповедник посетило 6 320 тыс. чел., в том числе собственно Коломенское — 4 867 тыс. чел.

Важнейшим проектом юбилейного года музея-заповедника является недавно открывшаяся в выставочных залах Сытного двора выставка «Загляни в сокровищницу музея», представляющая архивные документы, посвящённые первым годам музейного существования Коломенского, редкие фотографии, древние иконы (в частности, «Троица» Симона Ушакова, изразцы XVII века и панно, выполненные по рисункам Михаила Врубеля).

В первый день августа в цикле, посвящённом правителям России, откроется выставка «Искусный властитель Александр» (Александр I) — в числе экспонатов будет впервые показан уникальный комплекс проектных чертежей императорской резиденции, которую предполагалось возвести над высоким берегом Москвы-реки.

Коломенское (общая площадь около 400 га) с его заповедными садовыми и парковыми ландшафтами является не только одним из крупнейших музейных пространств Москвы, но и важнейшим просветительским центром. Музей предлагает 73 обзорные и тематические экскурсии, из них 50 — для организованных групп (в том числе 7 специализированных экскурсий для маломобильных посетителей).

Кроме того, в выходные на регулярной основе проводятся 23 экскурсии в составе сборных групп. Фирменным знаком музея-заповденика являются 79 экскурсионно-художественных программ (62 из них — летние).

Главная новинка сезона — первая ночная программа в воссозданном деревянном дворце царя Алексея Михайловича, которая будет проводиться после его закрытия для посетителей. Программа включает 45-минутное тематическое представление «Театр исторического костюма. Наряды русских государей XVII — XVIII века» и прогулку по парадным палатам и личным покоям Алексея Михайловича. Ему же посвящены и другие интерактивные программы - «Делу время и потехе час», а также та, что напоминает о не слишком известных страницах семейной жизни «Тишайшего».

Очень интересна интерактивная программа, разработанная в рамках всероссийского Года театра в усадьбе Люблино, - «Крепостной театр Николая Дурасова» (второй по значимости после шереметевского театра в Останкино). В царской измайловской резиденции впервые будет представлена программа «Измайловские царевны XVIII века» - с мастер-классом по изготовлению пояса-оберега.

В событийном календаре Коломенского выделяются майский праздник «Белая ночь в Коломенском», фестивали камерной музыки «Классика plus», православной хоровой музыки «Русь певчая» и «Империя оперы». Ежегодно 23 июня проводится «День балалайки в Коломенском». А 18 июля начнётся и продолжится в течение пяти дней традиционное «Джазовое лето в Коломенском».

/TOURBUS.RU