На ЧМ-2018 ждут полтора миллиона иностранных гостей

Свежие даны FIFA о ходе реализации билетов (и, соответственно, о выдаче «паспортов болельщика» FAN ID) на Чемпионат мира по футболу 2018 года показывают: вопреки ожиданиям, большую часть болельщиков могут составить вовсе не европейцы, а жители далеких от России государств. «И для туризма это хорошо», - уверены представители турбизнеса, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Согласно данным на 10 апреля, в целом на игры ЧМ-2018 уже реализовано не менее 1,7 млн билетов. При этом львиную долю покупателей по понятным причинам (в связи с наличием специальных цен) составляют россияне: они уже купили около 797 тыс. билетов на игры чемпионата. Вопреки ожиданиям, среди иностранцев по количеству приобретенных билетов первенствуют американцы, купившие их более 80 тыс. И это, с учетом резко ухудшившихся политических отношений, а также того, что сборная США в ЧМ-2018 не участвует, примечательно.

Кроме России и США, в первую десятку стран по количеству потенциальных болельщиков-туристов входят Бразилия (почти 66 тыс. выкупленных билетов), Колумбия (более 60 тыс.), Германия (свыше 55 тыс.), Мексика (51,7 тыс.), а также Аргентина (почти 45 тыс. билетов) и Перу (38,5 тыс.). А замыкает десятку лидеров Китай, представители которого уже купили около 37 тыс. билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По мнению руководителя Клуба болельщиков сборной России Эдуарда Латыпова, в целом в Россию может приехать до 1,5 млн гостей из-за кордона. «Очевидно, что значительная часть европейцев, имеющих возможность оперативно приезжать в Россию, будет прибывать только на интересные им встречи, - полагает он. – А вот гости из обеих Америк наверняка прибудут на длительное время, поскольку им выгоднее лишний раз не тратиться на дорогу. В результате как раз они (особенно те, кто приедет не один) и окажутся наиболее выгодными для российского бизнеса клиентами, поскольку станут использовать максимум услуг».

Примерно так же рассуждает и заместитель руководителя питерского Комитета по развитию туризма Нана Гвичия. «Для нас все гости одинаково интересны, - подчеркивает она. – Однако опыт проведения прошлым летом Кубка конфедераций показал, что для болельщиков надо создавать оригинальные предложения, которые смогут их заинтересовать. И теперь они у нас есть».

По ее оценке, болельщик, который останется в городе хотя бы на пару дней, наверняка захочет не только зрелищ, но и «хлеба». И возможность попробовать Петербург на вкус, а также масса других способов познакомиться с ним поближе, тоже ему будет предоставлена.

Впрочем, в среде турбизнеса к «нашествию» футбольных фанатов все еще относятся с некоторой опаской. «Трудно предположить, что тысячи болельщиков, которые прибудут в город на Неве, станут нашими клиентами, - полагает исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов. – Скорее, они принесут прибыль системе общественного питания и объектам размещения: представить, что фанаты массово станут покупать экскурсии и туры, довольно сложно».

А вот несколько напугать и создать конкуренцию при размещении обычным туристам могут. Если учесть, что в даты матчей многие объекты размещения уже заполнены, а приезд десятков тысяч болельщиков создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру городов ЧМ-2018, пока успешное «уживание» футбольных болельщиков и типичных туристов остается под вопросом.

/TOURBUS.RU