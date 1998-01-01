Госдума приняла закон о льготах при оплате отдыха в России

На вчерашнем заседании Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, позволяющие предприятиям относить к расходам на оплату труда (учитываемым при исчислении налога на прибыль) затраты на оплату отдыха сотрудников на территории РФ, - сообщает «Интерфакс».

Документ был ранее внесен в Госдуму председателем комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским и получил одобрение бюджетного комитета Госдумы.

Размер расходов, понесенных на оплату услуг по организации внутрироссийского туризма, предлагается ограничить суммой в 50 тыс. рублей в год. При этом в расходы на оплату труда предлагается включать затраты работодателя не только на отдых сотрудника, но и затраты на отдых супруга или супруги, родителей, детей до 18 лет и детей до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения. К затратам отнесены билеты (туда и обратно), оплата гостиницы, экскурсионные услуги.

"Подобные расходы являются для работодателей экономически обоснованными, поскольку повышают престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищенным работникам", — говорится в пояснительной записке к документу.

Ко второму чтению законопроект был дополнен нормой, которая уточняет, что расходы, понесенные на оплату услуг по организации туризма, в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских услуг не должны превышать 6% от расходов на оплату труда. Также в перечень оплачиваемых услуг были внесены санаторно-курортные услуги.

Положения принятого закона применяются к договорам о реализации туристского продукта, заключенным начиная с 1 января 2019 года.

Принятый Госдумой законопроект, предусматривающий налоговые льготы для компаний, сотрудники которых отдыхают в России, поможет нарастить внутренний турпоток, считает между тем глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Сегодня многие регионы предлагают разнообразные туристские услуги с высоким качеством обслуживания и приемлемой стоимостью. Налоговые льготы для компаний, сотрудники которых выбирают отдых на территории России, позволят простимулировать рост внутреннего турпотока и повысить интерес наших граждан к путешествиям по родной стране", — сказал он.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, в свою очередь заявил, что «введение 6%-го "барьера" существенно ограничивает потенциальные объемы соответствующего финансирования внутреннего туризма.

Но, с другой стороны, если бы закон не был принят, этих расходов просто не было бы. Главное, что закон создает новый механизм привлечения средств работодателей для этих целей, прописывает соответствующие нормы в Налоговом кодексе, и позволяет развивать этот формат в будущем. И важно, что действие его будет распространено также на финансирование санаторно-курортного обслуживания».

«Безусловно, данная инициатива поможет развитию внутреннего туризма и сделает путешествия по России более популярными, - отметил Константин Победкин, сооснователь Onlinetours.ru. - При этом на выездной туризм этот законопроект никак не повлияет. Самые популярные массовые направления – Турция, Греция – пока гораздо лучше подготовлены к приему туристов: и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения сервиса. Поэтому предложенной компенсации отнюдь не достаточно, чтобы выбрать российский курорт вместо заграничного.

Ежегодно по России путешествует более 10 млн человек. Даже если всего 1% туристов воспользуется этой льготой, то размер налоговых льгот составит около 5 млрд руб».

«Это решение стало еще одним шагом к развитию внутреннего туризма, - отметила Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт тур». – Что нужно теперь сделать в первую очередь? Необходимо дотировать авиабилеты, что является более действенной мерой в развитии российских направлений.

Введение налоговых вычетов на отдых на российских курортах – правильный ход и при поддержке Минкультуры проект ждет большое будущее».

/TOURBUS.RU