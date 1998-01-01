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13 апреля
Германия исцеляет

Профессионалы двух стран обсудили проблемы развития медтуризма в Германии в ходе бизнес-завтрака, прошедшего в российской столице


Вчера ИД «Турбизнес» организовал бизнес-завтрак, посвященный развитию медицинского туризма в Германии. К участию в нем были приглашены ведущие специалисты московских компаний УЦМС «Лечение за рубежом», «Атлас Здоровья», VMC,  «Евроассистанс», MEDASSIST и «Медика Тур». Также в мероприятии приняли участие гости из Германии – представитель компании «Центр Туризма и Конгрессов Франкфурта-на-Майне»  Аннетта Бинер  и  компании Medical Service International GmbH (MSI)  Роман Шерман. 

 

Одним из самых важных моментов встречи стала дискуссия, посвященная основным проблемам развития российского рынка выездного медицинского туризма. В ходе встречи эксперты обсудили востребованность лечения за рубежом, емкость рынка медицинского туризма. Был затронут и вопрос получения медицинской визы для лечения в Германии.

 

Как отметил в ходе беседы Максим Приймак, медицинский директор и консультант группы компаний по медицинскому туризму «Атлас Здоровья», основная сложность, с которой они сталкиваются  – неготовность многих клиентов вкладывать в здоровье значительные суммы.

«Средний чек за диагностику и лечение за рубежом начинается от 5-10 тысяч евро. Эта сумма достаточно внушительная. В Москве емкость нашего рынка достаточно хорошая, тут проживает 174 тыс. долларовых миллионеров. Но, несмотря на то, что наша аудитория находится в «шаговой доступности» и, казалось бы, нам очень легко выйти с ними на связь, есть одна проблема, которая все нивелирует – менталитет людей. Они часто просто не готовы вкладывать деньги в собственное здоровье», -  отметил Максим Приймак.

 

Эксперты пришли к выводу, что самый важный инструмент в работе с клиентами – доверие. Нужно завоевать расположение клиента, помочь ему понять, что лечение необходимо.

 

Другой обсуждаемой проблемой стала некомпетентность ряда "массовых" СМИ, охотно пишущих о проблемах лечения за рубежом.  К сожалению, из-за того, что многие клиенты обращаются за помощью на очень поздних "запущенных" сроках заболевания, порой не удается избежать печального исхода. Именно такие случаи чаще всего и попадают в поле зрения общественности, что значительно снижает градус доверия к лечению за рубежом.

 

В свою очередь Татьяна Соколова, генеральный директор компании «Медика Тур» обратила внимание коллег на то, что все больше иностранных граждан приезжает в Россию, чтобы получить медицинскую помощь: «Согласно статистике Министерства дравоохранения РФ число денежных поступлений от лечения иностранцев составило в 2015 году –   650 млн. рублей; в 2016 – 2 млрд. рублей, а в 2017 – 3 млрд. рублей».  

Как отметили эксперты, в Россию едут, чтобы, в основном, получить офтальмологические и ортопедические услуги, пользуется спросом и пластическая хирургия.

 

Со своей стороны Роман Шерман, представитель компании MSI, отметил, что на рынке чувствуется необходимость в «сообществе профессионалов» внутри медицинских компаний, которые вели бы клиента «от» и «до», чтобы у него не было «ощущения заброшенности». 

«Нам необходимо быть с нашим клиентом постоянно, чтобы все время помогать ему». - Роман Шерман, - «Также необходимо проанализировать рынок российских медуслуг и понять, чего ему хватает. Ключем к успеху нашей работы должен стать уникальный продукт, который есть за рубежом и который мы аргументированно предложим клиенту», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU


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