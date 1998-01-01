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ЧМ-2018 – Новости спортивного туризма

Британских болельщиков предупредили о действующих в России "необычных" законах/ РЖД пустит 32 дополнительных поезда из Москвы в Калининград на время ЧМ-2018/ Роспотребнадзор выявил более 550 случаев завышения цен в гостиницах в преддверии ЧМ-2018

Британских болельщиков предупредили о действующих в России "необычных" законах

Британская газета Daily Express предупредила вчера туристов, которые планируют отправиться в Россию на ЧМ-2018, о «необычных» правилах и законах, нарушение которых может грозить задержанием или тюрьмой.

Как сообщает издание, туристы обязательно должны носить с собой паспорт, так как его могут потребовать представители охраны порядка, в случае отказа предъявить документ туриста могут задержать или выписать ему штраф. При этом копия документа не принимается.

Также нельзя фотографировать военные учреждения, их сотрудников и некоторые места в аэропортах, за это туриста могут попросить задержать и подвергнуть допросу.

По данным газеты, нельзя использовать беспилотники для панорамных фотографий без официального разрешения. Сделать запрос на его получение нужно не позднее, чем за 24 часа до планируемого "запуска", иначе туриста оштрафуют.

Daily Express также информирует представителей ЛГБТ-сообщества о законе, запрещающем пропаганду гомосексуализма в России. Туристам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не рекомендуется показывать свои чувства на публике, так как "многие местные жители питают нетерпимость в отношении тех, кто показывает проявления негетеросексуальных отношений".

Кроме того, британцев предупреждают о законе, запрещающем продажу кружевного белья из синтетики. Сообщается, что, согласно принятому в 2014 году закону, нижнее бельё должно содержать минимум 6% хлопка.

В заключение списка "необычных" законов в России стоит правило, согласно которому нельзя ездить на автомобиле с грязными номерами. Из-за этого полицейские могут остановить транспортное средство и оштрафовать.

РЖД пустит 32 дополнительных поезда из Москвы в Калининград и обратно на время ЧМ-2018

ОАО "РЖД" во время проведения групповых матчей ЧМ 2018 организует 32 дополнительных поезда сообщением Москва-Калининград и Калининград-Москва, сообщила пресс-служба Калининградской железной дороги.

Накануне дней проведения матчей в Калининграде 15, 21, 24 и 27 июня назначено по 4 дополнительных поезда из Москвы для перевозки болельщиков. В обратном направлении назначено такое же число поездов. В дополнительно назначенных поездах для перевозки болельщиков суммарно предложено 16 тыс. мест.

Оформление билетов на проезд осуществляется на сайте АНО "Транспортная дирекция-2018". Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ 2018 и оформить паспорт болельщика.

Для проезда в Калининградскую область гражданам России необходимо иметь загранпаспорт.

В Калининграде в рамках ЧМ-2018 пройдут четыре встречи: 16 июня Нигерия сыграет с Хорватией, 22-го — Сербия со Швейцарией, 25-го — Испания с Марокко и 28-го — Англия с Бельгией.

Роспотребнадзор выявил более 550 случаев завышения цен в гостиницах в преддверии ЧМ-2018

Роспотребнадзор сообщил о выявлении 561 случая завышения цен в гостиницах перед чемпионатом мира по футболу и более 100 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации, сообщается на сайте ведомства.

"В целом был выявлен 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации", — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Роспотребнадзором проведено более 1000 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено порядка 1500 дел об административных правонарушениях. В совокупности управлениями по субъектам РФ подано 173 иска в суд в защиту неопределенного круга потребителей.

"Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила около 6 миллионов рублей", — отмечено в сообщении.

/TOURBUS. RU