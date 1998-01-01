Новости Лучшие авиакомпании и аэропорты страны получили «Крылья России» Торжественная церемония вручения Национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирёва прошла в российской столице

В Москве прошла 21-я церемония вручения Национальной авиационной премии «Крылья России». Награда присуждалась лучшим в России отечественным авиакомпаниям и аэропортам по итогам 2017 года. Напомним, что Национальная авиационная премия «Крылья России» имени Евгения Чибирёва учреждена в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение» и консалтинговой компанией Infomost. За двадцать лет премия «Крылья России» завоевала статус самой престижной награды отрасли. Ежегодная церемония вручения премии стала традиционным местом встречи лидеров компаний и предприятий не только авиационного транспорта, но и авиапромышленности, финансового и страхового сектора. В этом году премия вручалась в 12 номинациях; в десяти из них победителей определили тайным голосованием члены экспертного совета конкурса. В экспертный совет вошли представители общественных организаций, средств массовой информации, авиационного бизнеса, а также независимые эксперты. В рамках конкурса также прошло интернет-голосование пассажиров за лучшую российскую и зарубежную авиакомпании года. Кроме того, оргкомитет предоставил возможность Транспортной клиринговой палате отметить несколько авиакомпаний своими призами. За право стать победителями боролись порядка ста соискателей. Состав номинаций позволяет продемонстрировать практически весь спектр действующих в воздушном транспорте авиакомпаний с учетом их специализации, а также аэропортов. В числе лауреатов и дипломантов – 21 компания. В этом году церемония вручения премии прошла в новом формате праздничного банкета. В мероприятии приняли участие более 250 человек. Своими впечатлениями о премии и её роли в развитии индустрии поделились гости и партнёры мероприятия. «Мы всегда стремимся быть открытыми к общению с нашими коллегами, поэтому в этом году приняли решение поддержать премию «Крылья России», которая уже не одно десятилетие служит благородным целям консолидации и развития российского рынка авиатранспортных услуг, неотъемлемой частью которого является наша компания», – отметил Сергей Папков, генеральный директор ООО «РН-Аэро». «АльфаСтрахование» придает большое значение развитию авиационного страхования, активно сотрудничает с перевозчиками, аэропортами, агентствами по продаже авиабилетов, участвует в работе АЭВТ и других профессиональных ассоциаций. Уже много лет мы поддерживаем премию «Крылья России», отмечая наиболее успешных и эффективных участников рынка. Поздравляем победителей и дипломантов и благодарим их за профессионализм и преданность своему делу», – сказал Илья Кабачник, заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» по авиационному страхованию. «Начиная с 2000 года объёмы перевозок в стране росли, и премия набирала обороты. Сейчас это самая престижная российская награда как для отечественных, так и для зарубежных авиакомпаний. Я уверен, что по мере роста производственных показателей отрасли премия "Крылья России" будет набирать популярность и дальше», – отметил Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта. Победители и дипломанты премии «Крылья России – 2017» НОМИНАЦИЯ ДИПЛОМАНТЫ (2 и 3 место) ПОБЕДИТЕЛЬ Авиакомпания года в номинации «Международные авиаперевозки» ОАО Авиакомпания Уральские авиалинии»



ООО «АЗУР эйр» ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»



Авиакомпания года в номинации

«Чартерные авиаперевозки» АО «РедВингс»



ООО «Северный ветер» ООО «АЗУР эйр»



Авиакомпания года в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 1» (объем перевозок на ВВЛ за 2017 г. свыше 4,0 млн. пассажиров) ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»



ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»



Авиакомпания года в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 2» (объем перевозок на ВВЛ за 2017 г. от 0,7 до 4,0 млн пассажиров) АО «РедВингс»



АО «Авиакомпания «НордСтар»



ООО «Авиакомпания «Победа» Авиакомпания года в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 3» (объем перевозок на ВВЛ за 2017 г. до 700 тыс. пассажиров) АО «Авиакомпания АЛРОСА»



АО «Авиакомпания «Якутия» АО «Авиакомпания «РусЛайн» Авиакомпания года в номинации «Авиаперевозки на региональных и местных маршрутах» АО «Авиакомпания «РусЛайн»



АО «Авиакомпания «Ангара» Авиакомпания «Аврора» Авиакомпания года в номинации «Вертолётные услуги» АО «Авиакомпания АЛРОСА»



ООО «Авиационная компания «Ямал» АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» Авиакомпания года в номинации «Деловая авиация» ООО «АК Сириус-Аэро»



ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» АО «Авиакомпания «РусДжет»



Аэропорт года АО «Международный аэропорт «Внуково»



АО «Международный аэропорт Уфа» АО «Международный аэропорт «Шереметьево»



Номинация «Событие года в воздушном транспорте России» АО УК «Аэропорты регионов» (ввод в эксплуатацию аэропорта «Платов») Российская авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» Зарубежная авиакомпания года – лидер пассажирских симпатий Emirates

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