Новости Немецкие туристы спасают европейский турбизнес Специалисты обсуждают, почему работать с немецким выездным туррынком надежно и выгодно

Оценивая перспективы «высокого» сезона 2018 года, аналитики приходят к выводу о том, что нынче туристы из Германии смогут обеспечить доходами не только собственную туристическую отрасль, но и поддержат деньгами все соседние страны, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Граждане Германии активно ездят по собственной стране и часто выезжают за границу: по данным статистики, около 60% из них регулярно берет полноценный отпуск продолжительностью более 7 дней. В Германии у них наиболее популярны поездки по Баварии, экскурсии по Мюнхену, а также туры в такие земли, как Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония и Гессен. Следующей по востребованности страной на немецком туристическом рынке является немецкоговорящая Австрия. В 2017 году в нее зафиксировано более чем 13,4 млн визитов немцев (прирост по сравнению с 2016 годом – 3,5%), а популярность среди немецких путешественников продолжает увеличиваться. То же самое можно сказать и о Франции, в которой число немецких туристов достигает 12 млн. При этом часть из них, как отмечают эксперты, явно относится к шопинг-туристам: живущие поблизости от французских границ немцы вовсе не считают зазорным съездить на территорию сопредельного государства за продуктами питания или чем-то еще, если они там стоят дешевле. С учетом этого туристическое ведомство Франции, Atout France, готовится потратить в 2018-м на рекламную кампанию в Германии, Великобритании и Нидерландах 5,4 млн евро, стараясь привлечь гостей из этих стран в холодный сезон. Не в обиде на немцев и такие страны, как Польша и Нидерланды. Первая, к примеру, благодаря низким тарифам на перелеты и отдых в целом в 2017 году привлекала более шести миллионов немцев. А Нидерланды «заманили» на свою территорию около 5 млн жителей Германии. Кроме названных, системно получают доходы от немецкого туриста такие государства, как Хорватия и Болгария, Испания и Италия, а также Португалия и Швейцария. Что касается денежного вопроса, за год немцы тратят на отдых только за границей около 80 млрд евро. Поскольку не менее половины их визитов за рубеж приходится на страны Европы, легко представить и объем экономико-туристической помощи соседним странам: каждый год от обслуживания туристов из Германии они получают по нескольку миллиардов евро. Не в обиде на немцев и Россия. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2017-м в нашу страну приехало более 629 тыс. туристов из Германии (в 2016-м – 613 тыс.). И хотя первое место во въездном турпотоке в РФ немцы уже уступили китайцам, их по-прежнему считают одними из наиболее выгодных туристов. Например, в 2017 году в пассажирском порту Петербурга «Морской фасад» среди всех круизных туристов немцы составили почти треть (31%), тогда как граждане США - только 19% (остальные гости - еще меньше). «Принимать организованных туристов из Германии выгодно – они не экономят и приобретают много дополнительных услуг, - считает руководитель компании «Мир» Валерий Фридман. – Немецкие партнеры надежны и прогнозируемы: как правило, туры ими бронируются задолго до поездки и никаких накладок не случается». По мнению главы Комитета по туризму Петербурга Андрея Мушкарева, несмотря на сложность политический ситуации, в сфере туризма у России и Германии все в порядке. «Эта страна была и остается для нас одним из важнейших партнеров, - говорит он. – С учетом предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года, есть все основания полагать, что именно немецкие болельщики станут одними из наиболее массовых туристов в России летом этого года». И он недалек от истины: по свежим данным, немцы уже приобрели на ЧМ-2018 в Россию более 55 тыс. билетов, в то время как китайцы только 36 тыс., а англичане – 30 тыс. /TOURBUS.RU

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