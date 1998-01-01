Новости Воздушное сообщение между Россией и Египтом восстановлено Вчера вечером первый рейс «Аэрофлота» отправился из Москвы в Каир, а сегодня по тому же маршруту совершил первый полет Egypt Air

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе «Аэрофлота», первый за 2,5 года рейс в Каир SU400 вылетел из Москвы в 21:05 мск. Российский перевозчик будет летать из Москвы в Каир три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 из терминала F аэропорта Шереметьево. "На первом рейсе из Москвы в Каир 11 апреля отправились 124 пассажира. Несмотря на то что авиасообщение с Египтом было прервано на длительное время, на ближайшие рейсы загрузка составляет более 85%", — говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота". По информации авиакомпании, на данный момент и до конца летнего расписания, которое будет действовать по 27 октября, на рейсы из Москвы в Каир уже забронировано около 3750 кресел, из Каира в Москву — более 3700. С 11 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной в связи с Чемпионатом мира по футболу. Кроме того, сегодня рейсы между Каиром и Москвой возобновила также авиакомпания Egypt Air. По информации СМИ, самолет египетского перевозчика Boeing 737-800 приземлился в Домодедово в 15:07 мск. Авиакомпания поставила на первый рейс в Москву самолет в специальной ливрее, посвященной участию сборной Египта в Чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Авиакомпания будет совершать между столицами Египта и России три регулярных рейса в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям. За исключением первого рейса полеты будут осуществляться на Airbus A320. Пассажиры, прибывающие из Москвы, будут обслуживаться в одном из терминалов аэропорта Каира, который был оснащен новыми системами обеспечения безопасности. Параллельно следить за безопасностью пассажиров в аэропорту будет группа российских специалистов. Между тем вчера президент Путин заявил, что Россия продолжит работу по возобновлению воздушного сообщения с другими городами Египта, помимо Каира. "Отмечу, что сегодня возобновляется регулярное авиасообщение между столицами наших стран. Работа по восстановлению других маршрутов будет продолжена ", — сказал г-н Путин в среду на церемонии вручения верительных грамот послами ряда зарубежных государств в Кремле. Между тем, на прошлой неделе стало известно, что египетская и российская стороны разошлись в оценке сроков начала переговоров по возобновлению полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Так, Максим Соколов, глава Минтранса РФ, выступая на днях в эфире телеканала «Россия 24», заявил, что переговоры по возобновлению авиасообщения между Россией и курортными городами Египта запланированы на конец весны - начало лета. Между тем, египетские СМИ со ссылкой на Министерство авиации Египта сообщили, что переговоры по чартерам пройдут уже в ближайшие дни. Сообщалось, что уже сегодня на первом после возобновления полетов рейсе Egypt Air в Москву прибудут представители отраслевых ведомств Египта, чтобы обсудить дополнительные документы к межправительственному соглашению о возобновлении полетов, подписанному между двумя странами в декабре прошлого года. Суть этих документов – сроки и условия расширения полетных программ между РФ и АРЕ, в первую очередь – возвращение российских рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Между тем, туроператор TEZ Tour уже ведет продажу туров на морские курорты Красного моря с перелетом до Каира. В беседе с нами Лариса Аханова, PR-директор компании TEZ Tour, заявила: «Продажи туров в Египет на базе регулярных авиаперевозок с трансферами из Каира до Хургады и Шарм-эль-Шейха показывают хорошую динамику. Бронирования идут активно, глубина достигает июня. Пик заявок приходится на майские праздники. В лидерах запросов - Москва и Санкт- Петербург. Наибольшим спросом пользуются курорты и отели в Хургаде». В то же время директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес, говоря о начале полетов из России в Египет, отметил: “Мы проводили опрос путешественников на предмет их отношения к отдыху в Египте. 64% опрошенных отметили, что хотят отправиться в Египет в 2018 году, причем 58% из них готовы самостоятельно организовать свою поездку, не дожидаясь начала продаж туристических путевок. Безусловно, открытие прямых рейсов в Каир подогреет интерес к этой стране. Но массовым туристический поток из России в Египет может стать только после возобновления чартерного авиасообщения, которое, на наш взгляд, позволит Египту достаточно быстро восстановить свои позиции на нашем рынке”. /TOURBUS.RU

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