Москвичи попробуют «наси горенг» и «ренданг»

С конца апреля по середину мая в столице будет проходить Фестиваль индонезийской кухни, организуемый посольством страны и сетью ресторанов «Грабли»

С 27 апреля по 18 мая посольство Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь совместно с сетью ресторанов «Грабли» в Москве организует Фестиваль индонезийской кухни. Попробовать и насладиться вкусом разнообразных кулинарных традиций из Индонезии можно будет во всех ресторанах сети «Грабли», - рассказали нам в представительстве Управления по туризму Индонезии.

Во время Фестиваля индонезийской кухни будут поданы различные угощения из Индонезии, представленные закусками, основными блюдами и десертами. Гостям будут предложены традиционный куриный суп «сото аям», жареный рис «наси горенг», куриные шашлычки «сатэ аям», жареная лапша «ми горенг» и многое другое. Блюда индонезийской кухни приготовят профессиональные повара из Индонезии, которые специально для этого прилетят в Москву.

Помимо знакомства с экзотической индонезийской кухней, посетители насладятся теплой атмосферой, чарующей музыкой и танцами Индонезии. В рамках мероприятия предусмотрены выступления творческого коллектива посольства Республики Индонезии в Москве.

По словам посла Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь, г-на Вахида Суприяди, фестиваль индонезийской кухни проводится для того, чтобы представить россиянам кулинарные традиции Индонезии, знакомство с которыми началось во время проведения фестиваля Индонезии два года назад.

Некоторые блюда индонезийской кухни, такие как «наси горенг», «сатэ», «ми горенг» и «ренданг» (мясной гуляш) уже появились в меню ряда российских ресторанов. «Однако их количество пока не может конкурировать с заведениями, где представлена вьетнамская, корейская, японская и тайская кухня», - отметил г-н посол. Ожидается, что в будущем в Москве будет открыт ресторан, предлагающий блюда из Индонезии.

Индонезия – страна, богатая разнообразными культурными и кулинарными традициями. Телеканал CNN в 2017 году признал индонезийские «ренданг» и «наси горенг» самыми вкусными блюдами, возглавившими рейтинг 50 лучших блюд мира.

«Мы специально знакомим россиян с необычной индонезийской кухней и ее богатым вкусом, чтобы будущее путешествие по Индонезии не ограничивалось лишь пляжным отдыхом, осмотром природных и культурных достопримечательностей, а открывало уникальный мир кулинарных традиций страны тысячи островов», -сказал г-н Суприяди.

По словам г-на посла, в течение последних двух лет прослеживается тенденция к повышению интенсивности туристического потока из России в Индонезию. В 2017 году число российских туристов в стране составило 110 тысяч человек, увеличившись почти на 40% по сравнению с 2016 годом.

/TOURBUS.RU