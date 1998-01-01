Артем Чернышёв: «Я знаю туристический бизнес «на кончиках пальцев»

Новый директор выставки MITT рассказал нашему порталу о своем опыте в области турбизнеса и о том, как меняется главная весенняя турвыставка страны

В ходе прошедшей в прошлом месяце в Москве 25-й международной турвыставки MITT, которую с 1992 года бессменно организует выставочная компания ITE, стало известно, что у самой популярной туристической выставки страны появился новый руководитель – им стал Артем Чернышев.

Мы попросили г-на Чернышева рассказать о своем опыте в сфере туризма. Как рассказал нам новый директор МIТТ, «Я, в полном смысле этого слова, знаю туристический бизнес «на кончиках пальцев». Изначально я не собирался идти работать в туризм, а собирался становиться юристом, но судьба распорядилась иначе, и я нисколько об этом не жалею.

В 1998 году я начал работать в компании American Express Travel в качестве самого рядового агента по бронированию - бронировал и выписывал тогда еще бумажные авиабилеты, подбирал и бронировал отели и другие дополнительные услуги. В то время в компании American Express Travel оказание большинства услуг производилось посредством системы GDS, которую мне пришлось активно изучать.

Именно тогда у меня органично сформировался такой подход, что оказание услуги в туризме обязательно должно быть связано с определенным технологическим процессом и не должно происходить «на коленке». Этот подход помог мне в дальнейшем развиваться и двигаться в правильном направлении.

После American Express я работал в одном из самых динамично развивающихся и технологически продвинутых российских туристических агентств – в компании «Аэро Клуб». Этот период работы пришелся на бурный рост рынка корпоративного туризма, мы много работали и не могли отделаться от ощущения, что всё, что происходит сегодня, надо было сделать еще вчера.

Именно такое активное вовлечение в бизнес-процессы компании позволило мне вырасти до позиции директора по развитию.

Затем на позиции генерального директора компании «Интураэро» я развивал компанию и выводил ее на новый уровень прибыльности. Это было одно из самых интересных и непростых испытаний в моей карьере, которое дало мне такой заряд прочности и оптимизма, который и по сей день позволяет мне не впадать в уныние ни по каким вопросам.

Со временем меня все больше и больше интересовало такое направление в туризме, как MICE. В 2013 году я перешел работать директором по развитию в одну самых передовых и флагманских компаний рынка MICE-услуг – агентство «МАКСИМАЙС», где проводилось порядка сотни мероприятий в месяц, тогда как другие агентства могли похвастаться всего 5-10 мероприятиями.

В моём багаже также несколько лет работы в команде крупнейших туроператоров России – «Интурист/ Томас Кук» и «TUI Россия».

Как отметил г-н Чернышев, он уверен, что «применение моего 19-летнего опыта работы в туризме будет как нельзя кстати полезным и актуальным при планировании и подготовке предстоящих выставок MITT, потому что я очень хорошо знаю и понимаю те проблемы и нужды, которые в данный момент испытывают игроки туристического рынка.

Причем знаю об этом не понаслышке, а самостоятельно пройдя весь профессиональный путь от агента по бронированию до генерального директора. Поэтому так изменился контент выставки MITT – теперь он адаптирован под практические нужны игроков российского туристического рынка. 80% наших профессиональных посетителей приходят за информацией и навыками, которые позволят им укрепить и диверсифицировать имеющийся бизнес, понять, какие еще существуют возможности для конкуренции, сделать свой бизнес более устойчивым и жизнеспособным. Именно в этом им и помогает выставка MITT».

Говоря о том, как меняется главная весенняя турвыставка страны, г-н Чернышев отметил: «В этом году мы расширили концепцию выставки MITT, добавив к ней новое определение – «Турбизнес 365». Эта концепция предполагает, что на выставке представлены все туристические сезоны, а не только летний массовый. И в деловой программе также эта концепция была отражена - впервые проведена сессия по горнолыжному туризму в рамках MITT-Академии.

Из положительных изменений, которые представила профессиональному сообществу MITT 2018 – это и новый дизайн выставочного пространства, VIP-зал для профессиональных покупателей, улучшенная навигация для посетителей и многое другое».

«По завершении выставки мы провели опросы наших участников и посетителей, сопоставили их результаты с собственными наблюдениями и выводами и теперь уже можем говорить о том, что у нас есть фактически полное представление того, каким должен быть план улучшений выставки на 2019 год. Уже в самое ближайшее время я смогу поделиться информацией об этих улучшениях более подробно», - пообещал г-н Чернышев.

/TOURBUS.RU

Полностью беседа с Артемом Чернышевым будет опубликована на нашем сайте в рубрике «Горячая тема»