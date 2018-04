Новости Монако представило в Москве «зеленый цвет роскоши» В ходе прошедшей в Москве презентации туристических новинок княжества Монако большое внимание было уделено теме экологии

На днях в отеле Ararat Park Hyatt Moscow состоялась презентация туристических новинок княжества Монако, которую провёл заместитель директора Управления по туризму и конгрессам страны Ги Антонелли, - сообщает наш корреспондент. «Мировой туризм развивается чрезвычайно стремительно, - сказал он, открывая встречу с представителями СМИ, - общемировое количество посещений достигло в прошлом году 1 миллиарда. Но массовый туризм иногда приводит к деградации тех стран, в которых он развивается, а бывает — наоборот, и княжество Монако — одна из них». Дело в том, что уже не первое десятилетие Монако — самая густонаселённая страна мира (2,02 кв. км и 38 тыс. населения) рассматривает рациональное природопользование как основу устойчивого развития экономики и показатель престижности направления. Недавно княжество Монако в рамках проекта Anse du Portier приступило к расширению своей территории за счёт осушения моря, что позволит увеличить площадь княжества к 2025 году на 6 га. На отвоёванной у моря территории будет построен экоквартал, который включит в себя жилые дома, внутренний порт, набережную, а также ландшафтный парк, обширные пешеходные пространства с центральной площадью и дорожками. Каждый год в Княжестве предпринимаются продуманные шаги в области защиты и сохранения окружающей среды - нынешний князь Монако Альбер II известен как её активный защитник. Несмотря на формальную перенаселённость территории, на каждого жителя Монако приходится 13,5 кв. м зелёных насаждений. Монако приняло на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году - по сравнению с 1990 годом - и прекратить их полностью к 2050 году. Во время презентации была также представлена новая стратегия маркетингового продвижения страны – «Зелёный – это цвет роскоши» (Green is the new Glam). В рамках этой программы ряд местных ресторанов, имеющих звёзды Michelin, полностью перешел на продукты местного производства; они выращиваются на подчиняющихся особому управлению городских огородах, находящихся на крышах зданий, горных террасах и тому подобных «неудобных» местах. Также в рамках встречи г-н Антонелли рассказал, что туристы из России традиционно занимают пятое место (после Франции, Великобритании, Италии и США) по индексу заполняемости отелей в течение года и первое место в летний период. В 2017 году загрузка отелей Монако составила 65,4% (гостиничная «ёмкость» княжества — 2900 номеров преимущественно уровня 4* и 5*, 70% из них экологически сертифицировано) - наблюдается постоянная положительная динамика. К концу нынешнего года будут сданы в эксплуатацию 95% знаменитого, находящегося неподалёку от казино Монте-Карло Hotel de Paris - с 2015 года он реконструируется. Сегодня работает порядка 70 номеров и сьютов в новой части отеля, большинство - с видом на море. Номерной фонд обновлённого Hotel de Paris составит 200 номеров и сьютов, из которых на последние придётся 60% (площадь номеров – минимум 40 кв. м, практически все с балконами и террасами). 15 марта 2018 года открылся и полностью обновлённый отель Columbus Monte Carlo. Российский турпоток в княжество — после провальных 2015 и 2016 годов - к концу 2017 года увеличился почти на 9% по сравнению с предыдущим годом, подчёркивая не меняющийся интерес граждан России к Монако. На конец февраля 2018 года турпоток из России и стран СНГ увеличился почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Немалую роль в популяризации направления играет Фестиваль российского кино в Монако — в нынешнем году он пройдёт уже в пятый раз. В целом же турпоток в Монако в 2017 году превысил 7 млн человек. Из них около 6,5 млн — это туристы, приезжающие в княжество на один день, 350 тыс. - гости отелей, 200 тыс. - прибывающие на теплоходах, яхтах и других плавсредствах. Около 30% турпотока составляет деловой туризм (в зимний сезон — намного больше). «На первый взгляд может показаться, что приверженность политике защиты окружающей среды может отрицательно сказаться на туристическом секторе, привлекательном для самых богатых людей планеты, любящих водить «крутые» спортивные машины и жить в роскошных отелях, - заключил мероприятие г-н Антонелли. - На самом деле, все наоборот - такие клиенты предъявляют самые высокие экологические требования к товарам и услугам. И Монако – зримое подтверждение того, что активная экологическая политика может быть не только вкладом в охрану окружающей среды, но и коммерческим преимуществом, способным привлечь больше туристов в страну». /TOURBUS.RU

