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Авиакомпании предупреждены о возможных ракетных ударах по Сирии/ Московские аэропорты временно закроют из-за репетиции парада Победы/ Air Arabia начнет летать из ОАЭ в Грозный

Авиакомпании предупреждены о возможных ракетных ударах по Сирии

Авиакомпании, выполняющие рейсы в средиземноморском регионе, предупреждены о готовности к новым правилам полетов в связи с возможным применением ракетного вооружения по целям в Сирии в ближайшие часы, сообщил сегодня "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией.

"Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе предупредил авиакомпании о необходимости потенциального дополнительного пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов в средиземноморском регионе в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям, что расценивается как потенциальная угроза гражданской авиации", — сказал источник. В частности подразумеваются "возможные в ближайшие 72 часа ракетные удары по целям в Сирии".

"Поэтому полёты в районе полётной информации Никосии и Восточного Средиземноморья перевозчикам рекомендовано планировать с учетом внимательного изучения оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации", — сказал он.

Среди получивших предупреждения ряд европейских авиакомпаний, а также перевозчики из России и стран СНГ.

Московские аэропорты временно закроют из-за репетиции парада Победы

Аэропорты Московской воздушной зоны с 11 по 13 апреля будут работать в ограниченном режиме в связи с репетициями воздушной части парада Победы, сообщили во ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ" (ГК по ОрВД).

"С 10:40 до 11:10 будет закрыто воздушное пространство в районах столичных аэропортов Внуково и Остафьево, с 10:45 до 11:05 — воздушное пространство в районах аэропортов Домодедово и Жуковский, — сообщил представитель предприятия. - Аэропорт Шереметьево ограничения в указанные дни не коснутся».

В случае неблагоприятных погодных условий репетиции могут быть перенесены на резервные дни, отметил собеседник агентства.

"В прошлые годы задержки, связанные с репетициями парада, в московских аэропортах были крайне незначительны или отсутствовали. Первая в этом году репетиция воздушной части парада 9 апреля также не вызвала сбоев в организации воздушного движения", — заключил представитель ГК по ОрВД.

Air Arabia с 20 апреля начнет летать из ОАЭ в Грозный

Авиакомпания Air Arabia с 20 апреля открывает прямой рейс из Шарджи (ОАЭ) в Грозный, сообщается на сайте правительства Чеченской республики со ссылкой на главу региона Рамзана Кадырова.

"Самолеты доставят вас в один из эмиратов ОАЭ, откуда рукой подать до Дубая, Абу-Даби, а также стран ближневосточного региона", — цитируется в сообщении г-н Кадыров.

Air Arabia — первый бюджетный авиаперевозчик на Ближнем Востоке со штаб-квартирой в городе Шарджа, совершает полеты в 130 городов мира. Авиапарк компании состоит из 36 воздушных судов A320.

/TOURBUS.RU