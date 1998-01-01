В России может появиться «туристический омбудсмен»

Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил ввести в России должность уполномоченного по защите прав туристов, - сообщает «Интерфакс».

"Мы подумаем о введении должности омбудсмена по защите прав туристов, эта идея уже обсуждалась несколько лет назад. Мы считаем, что назначение известного общественного деятеля в качестве омбудсмена было бы действенным механизмом по защите прав туристов, путешествующих по нашей стране и за рубежом. Это предложение нами горячо поддерживается", — сказал он, выступая на днях в Общественной палате.

Выступление главы Ростуризма поддержал и Дмитрий Давыденко, председатель Всероссийского объединения туристов: «В любой крупной стране Европы, которая развивает у себя туризм, такой институт есть. Омбудсмен, а при нем еще несколько аккредитованных компаний, которые занимаются разбирательствами споров между потребителями и представителями туристического бизнеса, и некое подобие третейского суда.

Наличие подобных механизмов позволяет, во-первых, сильно разгрузит суды, а во-вторых, снизит время, которое тратят туристы и пассажиры на защиту своих прав. Это также существенно снижает расходы, которые тратит страна».

Оценивая эту идею, представители пресс-службы Национального туроператора АЛЕАН в беседе с нашим порталом заявили: «Идея ввести институт уполномоченного по защите прав туристов, вне всякого сомнения, является интересной и значимой для туристической индустрии. По факту это означает включение государства в цепочку взаимоотношений туроператор - турист.

Как показывает практика, кризисные ситуации в этой сфере зачастую не могут быть решены без прямого участия власти, пример тому – банкротство «ВИМ-Авиа». Российские туристы, а также зарубежные путешественники, посещающие нашу страну, должны чувствовать свою защищенность не только со стороны турбизнеса, но и государственных институтов.

Сейчас важно тщательно изучить идею создания должности уполномоченных по защите прав туристов, четко прописать их полномочия и компетенции. Крайне желательно, чтобы в этой работе приняли участие не только представители власти, но и турбизнес».

Напомним, что на сегодня взаимоотношения туристов и туроператоров регулирует закон "О туристской деятельности", который включает нормы по страхованию гражданской ответственности туроператоров перед клиентами и формированию ими фондов для выплаты компенсаций в случае банкротства или невозможности исполнить свои обязательства.

Также взаимоотношения туристов с поставщиками услуг в этой сфере регулируются законом о защите прав потребителей.

/TOURBUS.RU