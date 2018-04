Новости Знаменитости за 10 секунд расскажут, почему нужно посетить Испанию Институт туризма Испании запустил новую необычную международную кампанию по продвижению страны Spain in 10 seconds

Институт туризма Испании, Turespaña, подведомственный Министерству энергетики, туризма и цифровых технологий cтраны, запустил на этой неделе новую кампанию по продвижению туризма Spain in 10 seconds, основанную на личных рекомендациях и мотивах для посещения Испании десятка известных людей из мира культуры, кино, моды, спорта и гастрономии. Каждая знаменитость, исходя из своих предпочтений, знакомит с любимыми направлениями в Испании посредством короткого видео в формате selfie. Первым из послов, которые приняли участие в кампании продвижения, стал ученый Луис Рохас Маркос. В течение недели участие в ней примут дизайнер Агата Руис де ла Прада и Каролина Марин - спортсменка по игре в бадминтон, а в апреле и мае к ним присоединятся и другие испанские знаменитости. Как сообщает Turespaña, целевая аудитория новой кампании в социальных сетях и в Интернете представляет собой туриста, который характеризуется высоким уровнем расходов в той стране, по которой он путешествует, а также с высоким индексом интереса в новых туристических продуктах и впечатлениях. Кампания продвижения осуществляется в 15 странах мира и основана на стратегии сегментации по профилям интересов туристов в зависимости от места их проживания, мотивов путешествий и симпатий к каждому из знаменитостей. Как пояснили нам в отделе туризма посольства Испании в России, новая кампания Spain in 10 seconds дополняет и усиливает запущенную в 2017 году кампанию «Испания – это часть тебя», которая стала новаторским изменением в маркетинговой стратегии Turespaña, сместив акцент с предложения на спрос, поместив тем самым туриста и его интересы в центр ее действия. Как отметили в отеле туризма, «задачей, связанной с новым образом, который будет способствовать продвижению имиджа нашей страны во всем мире в течение следующих нескольких лет, является усиление узнаваемости и обновление позиционирования туристического бренда Испании. Это позволит качественно увеличить уникальный опыт и разнообразие поводов для посещения Испании как для туристов, которые уже знают страну, так и для тех, кто с ней еще не знаком. Планируемая аудитория кампании достигнет более 500 млн человек». Для того, чтобы определить аудиторию, на которую направлен новый имиджевый ряд, Институт туризма Испании, Turespaña, оценил, какие рынки являются наиболее важными с точки зрения туристических объемов и доходов для Испании (средние расходы человека из каждой страны). Затем были определены главные туристические продукты, и эти три переменные были применены к профилю туриста, определенному Turespaña как космополитичный. В итоге выяснилось, что целевая аудитория нового проекта – это туристы с высоким уровнем расходов в стране путешествия и увлеченностью такими туристическими продуктами, как шопинг, эногастрономический туризм, городской туризм, культура и искусство, а также разнообразные тематические маршруты. Напомним, что, по данным Национального института статистики Испании (INE, FRONTUR), в 2017 году в Испанию из России приехали 1,146 млн туристов, что на 14% больше, чем годом ранее. Важно отметить, что в прошлом году Каталонию посетил 61% от общего российского турпотока; Валенсию - 15,3%; Мадрид - 7,9%; Канарские острова - 4,3%; Балеарские острова - 4%; Андалусию - 3%; Страну басков - 1,6%. Средняя продолжительность пребывания россиян в стране составила 10 дней. При этом Испания лидирует среди всех мировых направлений для отдыха, в прошлом году ее посетило рекордное число туристов со всего мира – 81,7 млн человек, что на 8,6% больше, чем в 2016 году. /TOURBUS.RU

